Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Samantha Raj : సుమ ర్యాపిడ్ ఫైర్‌లో సమంత-రాజ్ సీక్రెట్స్ బయటపడ్డాయా?

Samantha Raj : సుమ ర్యాపిడ్ ఫైర్‌లో సమంత-రాజ్ సీక్రెట్స్ బయటపడ్డాయా?

Written ByVishnupriya
Published: Jun 15, 2026, 08:46 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 08:46 AM IST

Samantha Raj: సమంత హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘మా ఇంటి బంగారం’ ఈ వారం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ప్రముఖ దర్శకురాలు నందిని రెడ్డి దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాను సమంత భర్త రాజ్ నిర్మాణ బాధ్యతలు చేపట్టారు. సమంత ప్రొడక్షన్ హౌస్ బ్యానర్‌పై రూపొందిన ఈ చిత్రంపై ప్రేక్షకుల్లో మంచి ఆసక్తి నెలకొంది.

Maa Inti Bangaram1/5

మా ఇంటి బంగారం

జూన్ 19న సినిమా విడుదల కానుండటంతో చిత్రబృందం ప్రస్తుతం ప్రమోషన్స్‌లో బిజీగా ఉంది. ఈ సందర్భంగా సమంత, రాజ్, నందిని రెడ్డి కలిసి ప్రముఖ యాంకర్ సుమ నిర్వహించే ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఈ షోలో ముగ్గురూ చాలా సరదాగా మాట్లాడి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు.  

Raj Nidimoru2/5

నందిని రెడ్డి

షోలో భాగంగా సమంత స్వయంగా రాజ్ కోసం పూరీలు తయారు చేసింది. సమంత చేసిన పూరీలను రుచి చూసిన రాజ్ వాటిని ఎంతో మెచ్చుకున్నారు. ఈ సరదా సంఘటన కార్యక్రమానికి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఆ తర్వాత సుమ వారిద్దరితో ర్యాపిడ్ ఫైర్ రౌండ్ నిర్వహించింది. ముందుగా “టెన్త్ క్లాస్‌లో 80 శాతం కంటే ఎక్కువ మార్కులు ఎవరికి వచ్చాయి?” అని ప్రశ్నించగా, సమంత నవ్వుతూ “ఇద్దరికీ వచ్చాయి” అని సమాధానం ఇచ్చింది.  

Rapid Fire Fun3/5

తెలుగు సినిమా

ఇక “వర్క్ హాలిక్ ఎవరు?” అని అడిగితే, సమంత “మేమిద్దరమే” అని చెప్పింది. “ఎక్కువ ఎమోషనల్ ఎవరు?” అనే ప్రశ్నకు మాత్రం సమంత తనవైపు చూపించింది. అలాగే “ఎవరికీ ఎక్కువ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఉంది?” అని అడిగినప్పుడు రాజ్ పేరు చెప్పింది.దీంతో సుమ వెంటనే రాజ్‌ను ఒక జోక్ చెప్పమని కోరింది. అప్పుడు రాజ్ చమత్కారంగా “సమంత చేసిన పూరీలు చాలా బాగున్నాయి” అని చెప్పడంతో అక్కడున్నవారంతా నవ్వుల్లో మునిగిపోయారు.

Raj Sings for Samantha4/5

సుమ షో

షో చివర్లో రాజ్ మరోసారి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. సమంత కోసం ఆయన “ఈనాడే ఏదో అయ్యింది” పాటను ఆలపించారు. రాజ్ పాడిన పాటకు సమంత కూడా చిరునవ్వుతో స్పందించింది. ఈ అందమైన క్షణాలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.  

Samantha5/5

సమంత మూవీ

సినిమా విడుదలకు ముందు సమంత, రాజ్ మధ్య ఉన్న అనుబంధాన్ని చూపించిన ఈ షో ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంటోంది. ‘మా ఇంటి బంగారం’ సినిమా కూడా మంచి విజయాన్ని అందుకుంటుందని అభిమానులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

TAGS:
samantha
Raj Nidimoru
maa inti bangaram
Samantha movie
Nandini Reddy
Samantha Production House
Telugu cinema
Suma Show

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ప్రభాస్‌కు 5,000 పెళ్లి సంబంధాలు..44 ఏళ్లయినా ఒంటరిగా ఉండడానికి కారణం ఇదే!
Prabhas Marriage News3 min ago
2
IND W vs PAK W27 min ago
3
Iran US deal57 min ago
4
Chiranjeevi Vs Venkatesh1 hr ago
5
Peddi Vs Mana Shankara Vara prasad Garu2 hrs ago