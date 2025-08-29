Samantha and Sobhita: నాగచైతన్య కోసం అమల, సమంత, శోభిత.. ఎంతో ప్రేమతో చేసిన పని ఏమిటో తెలుసా..?

Samantha and Sobhita Naga Chaitanya : హీరో నాగచైతన్య కోసం అమల, సమంత, శోభిత చేసిన పని అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. ఇది చూసిన చాలామంది మేము గమనించలేదే అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఇంతకీ వీళ్ళ మొగ్గలు చేసిన పని ఏమిటి అంటే..
టాలీవుడ్ లో అక్కినేని ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఈమధ్య సినిమాలలో కంటే ఏదో ఒక పర్సనల్ లైఫ్ వార్త వల్ల.. వీరి పేరు ఎక్కువగా వినిపిస్తోంది. ఈ ఏడాది నాగచైతన్య , శోభితను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. అయితే శోభిత కంటే ముందు.. హీరోయిన్ సమంతను పెళ్లి చేసుకుని విడాకులు తీసుకున్నారు.
కానీ తాజాగా నాగచైతన్య గురించి ఒక న్యూస్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారుతోంది. అదేమిటంటే.. అమల, సమంత, శోభిత నాగచైతన్య కోసం ఒక పని చేశారంటూ వినిపిస్తోంది.
అదేమిటంటే అమల, సమంత, శోభిత ముగ్గురు కూడా తమ మెడలో నాగచైతన్య.. కోసం నాగపాము లాంటి ఒక నెక్లెస్ ని వీరి ముగ్గురు ధరించినట్లుగా ఒక వీడియో వైరల్ గా మారుతున్నది. అయితే అమల నాగర్జున కోసం ధరించి ఉన్న కానీ సమంతా, శోభిత మాత్రం తప్పకుండా నాగచైతన్య కోసమే ఇలా నాగుపాము నెట్లో వేసుకో ఉంటారు అని.. అభిమానులు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
ఇక సమంత ఫోటోలు డైవర్స్ ముందువి కాగా.. శోభిత ఫోటోలు.. ఈ మధ్య కాలానివి. ఇక ఇందుకు సంబంధించి వీడియో చూసిన తర్వాత చాలామంది అభిమానులు నెటిజన్స్ కూడా ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఈ విషయం తాము ఇన్ని రోజులు గమనించలేకపోయాం అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
అయితే మరి ఇదంతా కూడా నాగచైతన్య మీద ఉండే ప్రేమతోనే చేశారంటూ వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.