/Samantha Baby Bump: సమంత బేబీ బంప్ ఫొటో వైరల్.. మళ్లీ కలుద్దాం అంటూ ఫన్నీ పోస్ట్!

Samantha Baby Bump: నటి సమంత ప్రస్తుతం తన జీవితంలో ఎంతో ఆనందమైన దశను ఆస్వాదిస్తోంది. తాను గర్భవతిగా ఉన్న సంగతి ఇప్పటికే ప్రకటించిన సమంత తాజాగా మరోసారి తన బేబీ బంప్ ఫొటోను సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది. ఈ ఫొటోతో పాటు ఆమె చేసిన సరదా కామెంట్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
కొద్ది రోజుల క్రితమే సమంత, దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరుతో కలిసి తమ మొదటి బిడ్డకు స్వాగతం పలకబోతున్నామని ప్రకటించారు. అప్పటి నుంచి ఆమె చేసే ప్రతి పోస్ట్ అభిమానుల్లో ఆసక్తిని పెంచుతోంది. ఈ కొత్త బేబీ బంప్ ఫొటో కూడా సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అవుతోంది.
ఇటీవల మా ఇంటి బంగారం సినిమా సక్సెస్ మీట్లో సమంత తన సినిమా కెరీర్ గురించి కూడా మాట్లాడింది. ప్రస్తుతం చేస్తున్న పనులను పూర్తి చేసిన తర్వాత కొంతకాలం సినిమాలకు విరామం తీసుకుంటానని తెలిపింది. బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత మళ్లీ మంచి సినిమాలతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తానని అభిమానులకు హామీ ఇచ్చింది.
సమంత, రాజ్ నిడిమోరు 2025 డిసెంబర్ 1న కోయంబత్తూరులోని ఈషా ఫౌండేషన్లో కుటుంబ సభ్యులు, అత్యంత సన్నిహితుల సమక్షంలో వివాహం చేసుకున్నారు. వీరిద్దరూ మొదట ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 2 వెబ్ సిరీస్ సమయంలో కలిసి పనిచేశారు. ఆ తర్వాత సిటాడెల్: హనీ బన్నీ, మా ఇంటి బంగారం వంటి ప్రాజెక్టుల్లో కూడా కలిసి పనిచేశారు.
ప్రస్తుతం సమంత మాతృత్వాన్ని ఎంతో ఆనందంగా ఆస్వాదిస్తోంది. ఆమె సోషల్ మీడియాలో చేసే ప్రతి పోస్ట్ అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది. తాజా బేబీ బంప్ ఫొటో కూడా అదే విధంగా అభిమానుల ప్రేమను సొంతం చేసుకుంది. సమంత, రాజ్ దంపతులకు అభిమానులు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, వారి జీవితంలోకి రాబోతున్న చిన్నారికి ముందుగానే ఆశీస్సులు అందిస్తున్నారు. అభిమానులు ఇప్పుడు సమంత మళ్లీ సినిమాల్లోకి ఎప్పుడు వస్తుందా అని కూడా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.