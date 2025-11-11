English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Samantha New Journey: జీవితంలో మరో కొత్త అడుగు వేసిన సమంత? ఏమిటో తెలుసా?

Samantha New Journey: జీవితంలో మరో కొత్త అడుగు వేసిన సమంత? ఏమిటో తెలుసా?

Divorced  Samantha Begins New Journey In Her Life Know What Is: సినీ పరిశ్రమలో స్టార్‌ హీరోయిన్‌గా ఉన్న సమంత తన జీవితంలో మరో కీలక అడుగు వేసింది. చాలా రోజుల తర్వాత సంతోషంగా ఉన్నట్లు ప్రకటించింది. అంతగా సంతోషానిచ్చే ఏ నిర్ణయం తీసుకుందో తెలుసుకుందాం. సమంతకు సంబంధించిన కొత్త విశేషం ఇదే!
1 /6

అగ్ర హీరోయిన్‌గా కొనసాగుతున్న సమంత తన జీవితంలో ఎదురైన చీకటి కోణం నుంచి బయటపడి ఇప్పుడిప్పుడే కోలుకుంటోంది. సినిమాలు, వ్యాపారాలతోపాటు సొంత వ్యాపకాలతో జీవితాన్ని సంతోషంగా కొనసాగిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే సమంత తన జీవితంలో మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ప్రకటించింది. అదేమిటో తెలుసుకుందాం.

2 /6

సినిమాలు కాకుండా సమంత పలు వ్యాపారాలతో బిజీగా ఉన్న విషయం తెలిసిందే. ఇప్పటికే పలు సౌందర్య సాధనాలతోపాటు వస్త్ర, వైద్య, క్రీడా రంగాల్లో సమంత వ్యాపారాలు చేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే ఫ్యాషన్‌ ప్రపంచంలో సమంత అడుగుపెట్టింది.

3 /6

'ఒక కొత్త అధ్యాయం ప్రారంభమవుతుంది. ట్రూలీ స్మా ఇప్పుడు ప్రత్యక్షంగా ఉంది. శరీరానికి రెండో చర్మంలా దుస్తులు ఉంటాయి. ఎంతో సౌకర్యంగా ఉండే దుస్తులను ఆన్‌లైన్‌లో పొందండి' అంటూ సమంత రాసుకొచ్చింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను పోస్టు చేసింది.

4 /6

మింత్రాతో కలిసి ట్రూలీ స్మా బిజినెస్‌ను సమంత ప్రారంభించడంపై ఫ్యాషన్‌ ప్రియులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కొత్త కలెక్షన్లు అందుబాటులో ఉంటాయని భావిస్తున్నాయి. ట్రూలీ స్మాలో మహిళలకు సంబంధించిన కలెక్షన్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.

5 /6

సమంత అనేక వ్యాపారాలు చేస్తోంది. గతంలో మహిళల రుతుక్రమానికి సంబంధించి ఆరోగ్య సంరక్షణ బ్రాండ్ జోయ్‌ని సమంత ప్రారంభించిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పటికే సినీ నిర్మాణ సంస్థ త్రలాలా మూవింగ్ పిక్చర్స్‌ను ప్రారంభించగా.. అర్బన్ కిసాన్ (హైడ్రోపోనిక్ ఫార్మింగ్), నూరిష్ యు (సూపర్‌ఫుడ్స్) వంటి అనేక స్టార్టప్‌లలో సమంత పెట్టుబడులు పెట్టింది.

6 /6

క్రీడా రంగంలో చెన్నై సూపర్ చాంప్స్ పికిల్‌బాల్ బృందానికి సహ-యజమానిగా సమంత వ్యవహరిస్తున్నారు. టేక్ 20 అనే వెల్‌నెస్ అనే పాడ్‌కాస్ట్‌ను సమంత హోస్ట్ చేస్తోంది. సీక్రెట్ ఆల్కెమిస్ట్ (అరోమాథెరపీ), గటాకా (పెర్ఫార్మెన్స్ సప్లిమెంట్స్) వంటి వెంచర్‌లలో కూడా సమంతకు భాగస్వామ్యం ఉంది. అభ్యాస పాఠశాల ఏకమ్‌ను సమంత స్థాపించింది.

samantha second marriage Raj Nidimoru Tollywood TRULY SMA Samantha Ruth Prabhu Akkineni Naga chaitanya Divorce Samantha movie

Next Gallery

RCB IPL 2026 Retention List: ఆర్‌సీబీ నుంచి ఈ స్టార్‌ ప్లేయర్లు ఔట్.. లిస్ట్‌లో ఎవరు ఉన్నారంటే..?