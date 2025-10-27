Samantha: రాజ్ నిడిమోరుతో కలిసి సమంత పూజలు.. అప్పటి లాగానే..!

Samantha: స్టార్ హీరోయిన్ సమంత రూత్ ప్రభు ఇప్పుడు నటిగా మాత్రమే కాకుండా నిర్మాతగా కూడా ప్రయాణం ప్రారంభించారు. ట్రాలాలా అనే పేరుతో తన స్వంత నిర్మాణ సంస్థను స్థాపించి, ఆ బ్యానర్ నుంచి వచ్చే తొలి సినిమాను ‘మా ఇంటి బంగారం’ అని ప్రకటించారు. ఈ సినిమా పూజా కార్యక్రమం హైదరాబాద్లో.. జరిగింది.
సమంత రాబోయే మా ఇంటి బంగారం..చిత్రానికి ‘ఓ బేబీ’ చిత్రంతో మంచి పేరు తెచ్చుకున్న దర్శకురాలు నందిని రెడ్డి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. సమంతకు నందిని రెడ్డితో ఉన్న మంచి బంధం కారణంగా..తమ రెండో కలయిక కోసం అభిమానులు కూడా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ కొత్త చిత్రం పూజలో సమంతతో పాటు మొత్తం చిత్ర బృందం పాల్గొంది.
ఈ వేడుకలో అందరి దృష్టిని ఆకట్టుకున్న వ్యక్తి ప్రముఖ దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరు. ఆయన ‘రాజ్ & డీకే’ జోడీలో చేసిన వెబ్ సీరీస్లు.. సినిమాలు హిట్ కావడంతో ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించారు. సమంత పక్కనే కూర్చొని పూజలో పాల్గొనడం అక్కడ ఉన్న మీడియా దృష్టిని తనవైపు తిప్పుకుంది.
కొన్ని రోజులుగా సమంత.. రాజ్ నిడిమోరు గురించి సోషల్ మీడియాలో పలు కథనాలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి. వీరిద్దరూ స్నేహం కంటే ఎక్కువగా దగ్గరవుతున్నారంటూ చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ఈ సందర్భంలో పూజలో పక్కపక్కనే కనిపించడం ఆ వార్తలకు మరింత ఊపునిచ్చింది. అయితే చిత్ర వర్గాల సమాచారం ప్రకారం రాజ్ నిడిమోరు ఈ సినిమాకు క్రియేటివ్ ప్రొడ్యూసర్ హోదాలో ఉన్నారు. అందువల్ల ఆయన ఈ కార్యక్రమానికి రావడం పూర్తిగా సినిమా సంబంధిత కారణమే అని పరిశ్రమలో పలువురు చెబుతున్నారు. అయితే గతంలో సిద్ధార్థ తో కూడా సమంత కొన్ని పూజలు చేసిన సంగతి తెలిసిందే.
‘మా ఇంటి బంగారం’ కథ, నటీనటులు ఇంకా అధికారికంగా విడుదల కాలేదు. కాని సమంత తన తొలి నిర్మాణం కోసం మంచి కథను ఎంపిక చేసిందనే విశ్వాసం అభిమానుల్లో ఉంది. ఈ చిత్రం ఫ్యామిలీ, భావోద్వేగాలకు ప్రాధాన్యమిచ్చే కంటెంట్తో రాబోతుందనే అంచనాలు ఉన్నాయి.
నిర్మాతగా మారిన సమంత కెరీర్లో ఈ సినిమా ఒక కీలక మలుపుగా మారవచ్చు. అలాగే రాజ్ నిడిమోరు భాగస్వామ్యం ఉండటం వల్ల క్రియేటివ్ స్థాయిలో కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్పై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. సమంత హాలీవుడ్.. పలు భారతీయ భాషల్లో కూడా కొత్త అవకాశాలను పరిశీలిస్తున్న ఈ సమయంలో, ‘మా ఇంటి బంగారం’ విడుదలపై అందరి దృష్టి నిలిచింది. త్వరలోనే షూటింగ్ ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. అభిమానులు ఈ కొత్త సినిమాకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు.