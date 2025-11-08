English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Samantha: 5 ఏళ్ల బంధాన్ని ఫైనల్ గా వదులుకున్న సమంత.. ఆశ్చర్యంలో అభిమానులు..ఇకనుంచి సంబంధం లేదు అంటూ ఎమోషనల్..!

Samantha Emotional : సమంత ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ తో పాటు పర్సనల్ లైఫ్ కూడా తరచూ వార్తల్లో నిలుస్తూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా నిన్నటికీ నిన్న దర్శకుడు రాజ్ ని సమంత కౌగిలించుకొని మరి షేర్ చేసిన ఫోటోలు.. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న తరుణంలో.. ఇప్పుడు మరో వార్తతో.. మళ్లీ మీడియా వారిని ఆకట్టుకుంటుంది సమంత. 
1 /5

ఒకప్పుడు వరుస సినిమాలు చేస్తూ బిజీగా ఉన్న సమంత.. ఇప్పుడు ఎక్కువగా తన పర్సనల్ లైఫ్ వార్తల ద్వారా.. స్పాట్ లైట్లు లో నిలుస్తోంది. ముఖ్యంగా దర్శకుడు రాజ్ తో సమంత ప్రేమాయణం ఆమెను తరచు మీడియా దృష్టిలో నిలుపుతోంది. 

2 /5

అందుకు తగ్గట్టుగానే నిన్నటికి నిన్న సమంత దర్శకుడు రాజ్ ని ప్రేమగా కౌగిలించుకొని ఫోటో షేర్ చేసింది.  దీంతో నిన్న మొత్తం వీళ్లిద్దరి ఫోటో సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతూ వచ్చింది. ఈ వార్త ఇంకా ప్రేక్షకుల్లో షికారు చేస్తున్న సమయంలోనే ఇప్పుడు మరో వార్తతో.. మళ్లీ అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తుంది సమంత.

3 /5

బిగ్ అనౌన్స్‌మెంట్ అంటూ.. సమంత 2020 కరోనా టైం లో ఒక ఎమోషనల్ పోస్ట్ పెట్టింది.  కరోనా లాంటి కష్టకాలంలోనూ అందరం సమిష్టిగా కలిసి పని చేశామని.. దీని కోసమే ఎన్నో యేళ్లుగా.. కలలు కంటున్నామని చెబుతూ.. సాకి అనే ఫ్యాషన్ డిజైన్ బ్రాండ్‌ను త్వరలోనే లాంచ్ చేయబోతోన్నట్టు ప్రకటించింది.

4 /5

ఇక ఈ బ్రాండ్ ని సమంతతో పాటు తన ఫ్రెండ్ కూడా పార్ట్నర్షిప్ తీసుకుంది. ఇక ఈ బ్రాండ్ ని మింత్రా వారు కూడా.. తమ సైట్లో విలీనం చేసుకున్నారు. ఈ బ్రాండ్ లో డ్రస్సులు ఎంతో ఫేమస్ అయ్యాయి. 

5 /5

ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు సమంతా ఈ  సాకి బ్రాండ్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తోంది అని తెలుస్తోంది. అంతేకాదు ఈ బ్రాండ్ నుంచి బయటకు వస్తూ ఉండటంతో సమంత చాలా ఎమోషనల్ అవుతూ ఉంది అని కూడా వార్త వినిపిస్తోంది. ఈ సంవత్సరమే సమంత దాదాపు 15 బ్రాండ్లను వదులుకుంది. ఈ క్రమంలో తను మొదలుపెట్టిన ఈ బ్రాండ్ కూడా సమంత వదులుకోవటంతో అసలు ఏమవుతుంది అని అభిమానులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు.

Samantha Ruth Prabhu Samantha emotional post Samantha Saaki brand Samantha breakup news Samantha latest update Samantha business exit

