Samantha: నేను అతనితో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.. అతనో పెద్ద మాస్టర్ మైండ్ అంటున్న సమంత!

Samantha Personal Life : తాజాగా సమంత నేను అతనితో జాగ్రత్తగా ఉండాలి అతను ఒక పెద్ద మాస్టర్ మైండ్ అంటూ చేసిన కామెంట్స్ వైరల్ గా మారుతున్నాయి. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో కాస్త వైరల్ అవుతూ అందరిని ఆకట్టుకుంటుంది. ఇంతకీ సమంత ఈ మాటలు ఎవరి గురించి అనింది అంటే..
సమంత స్టార్ హీరోయిన్గా పేరు సొంతం చేసుకున్న ఈమె ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువగా సినిమాలు ప్రకటించడం లేదు అని చెప్పాలి.
మా ఇంటి బంగారం అనే సినిమాను.. నందిని రెడ్డి దర్శకత్వంలో చేస్తున్నట్లు ప్రకటించిన సమంత.. మరొకవైపు రాజ్ అండ్ డీకే దర్శకత్వంలో హిందీలో రక్త్ బ్రహ్మాండ్ అనే వెబ్ సిరీస్ చేస్తోంది.
అంతేకాదు అప్పుడప్పుడు పలు ఉత్పత్తులకు ప్రమోటర్గా మారి ప్రమోషన్స్ చేస్తూ భారీగానే సంపాదిస్తోంది ఈ ముద్దుగుమ్మ. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా ఫీలిక్స్ అనే కంపెనీకి ప్రమోటర్గా మారింది. పిల్లులకు ప్రత్యేకంగా తయారు చేసిన ఆహారం ను ఆమె ప్రమోట్ చేస్తూ అందుకు సంబంధించిన యాడ్ వీడియోని కూడా తన ఇంస్టాగ్రామ్ వేదికగా పంచుకుంది
ఫీలిక్స్ నుండి నేను జాగ్రత్తగా ఉండాలి.. అతడు నా ఫోన్, లాప్టాప్, చార్జర్ ఆఖరికి నా స్క్రిప్ట్ను కూడా తినేస్తున్నారు. అతను చాలా డేంజర్. అతడు ఒక మాస్టర్ మైండ్. అతడి నుండి నేను జాగ్రత్తగా ఉండాలి అంటూ తెలిపింది.
అతడు అంటే ఎవరో కాదు తన పెంపుడు పిల్లి. ఇక అలా తన ఫోన్ , చార్జర్ ను, మొబైల్ ను, లాప్టాప్ ను అన్ని లాగేసుకొని తింటుంది అని చెబుతున్న సమంత ఆఖరికి ఫీలిక్స్ కంపెనీ తయారు చేసిన ఆహారాన్ని దానికి అందించి సేవ్ అయ్యింది. ప్రస్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన యాడ్ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారుతుంది. View this post on Instagram A post shared by Samantha (@samantharuthprabhuoffl)