Samantha: భర్తని ముద్దు పేరుతో పిలిచిన సమంత.. ఆమె గురించి వెతకారంగా మాట్లాడిన రాజ్.. వీడియో చూశారా..!

Samantha Husband : సమంత మరోసారి సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్లోకి వచ్చింది. ఆమె నటించిన మా ఇంటి బంగారం సినిమా విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో సినిమా ప్రమోషన్స్ జోరుగా సాగుతున్నాయి. ఈ ప్రమోషన్స్లో భాగంగా సమంతతో పాటు దర్శకురాలు నందిని రెడ్డి కూడా పాల్గొంటున్నారు.
ఉగాది సందర్భంగా సమంత, నందిని రెడ్డి కలిసి ప్రముఖ యాంకర్ సుమతో ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్నారు. ఈ ఇంటర్వ్యూలో సరదా సంఘటన ఒకటి చోటుచేసుకుని అందరినీ నవ్వించింది. కార్యక్రమం మధ్యలో సమంత తన భర్త రాజ్ నిడిమోరుకు వీడియో కాల్ చేశారు. కాల్ కనెక్ట్ అయ్యాక సమంత ఎంతో ప్రేమగా “హాయ్ బాబు” అని పిలిచింది. ఆమె ఆ ముద్దు పేరుతో పిలవడం అక్కడున్న వారందరినీ ఆకట్టుకుంది.
అప్పుడే సుమ, నందిని రెడ్డి కలిసి “బాబు అంటే ఎవరు?” అని సరదాగా ప్రశ్నించారు. దానికి సమంత నవ్వుతూ “రాజ్ నిడిమోరు” అని చెప్పింది. ఆ తర్వాత సమంత “నీ కోసం ఉగాది పచ్చడి చేసాను” అని చెప్పగా, రాజ్ ఆశ్చర్యంగా స్పందించాడు. “నువ్వే చేశావా? నిజమా?” అని కొంచెం వెటకారంగా అన్నాడు.
దానికి సమంత “అవును నేనే చేసాను” అని చెప్పగా, అక్కడున్న సుమ, నందిని రెడ్డి ఇద్దరూ నవ్వేశారు. ఈ సరదా సంభాషణ మరింత హైలైట్ అయింది. తర్వాత రాజ్ ముగ్గురికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. సుమ తెలుగులో మాట్లాడటంపై కూడా ఆయన స్పందిస్తూ “ఇది మన తెలుగు న్యూ ఇయర్ కదా” అని అన్నారు.
చివరగా సమంతతో మాట్లాడుతూ “నువ్వే చేసినట్లైతే తప్పకుండా తింటాను” అని రాజ్ చెప్పగా, సమంత కూడా “నేనే చేస్తాను” అని చురుకుగా సమాధానం ఇచ్చింది. ఈ మొత్తం వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. లైవ్ లో భర్త రాజ్ తో ఫోన్ లో మాట్లాడిన సమంత "హాయ్ బాబూ"#MaaIntiBangaaram pic.twitter.com/1hwEU26q2K — idlebrain.com (@idlebraindotcom) March 19, 2026
సమంత-రాజ్ మధ్య ఉన్న ఈ సరదా బంధం అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది. సినిమా ప్రమోషన్స్తో పాటు ఇలాంటి క్యూట్ మోమెంట్స్ కూడా ప్రేక్షకుల దృష్టిని మరింతగా ఆకర్షిస్తున్నాయి. మా ఇంటి బంగారం సినిమా పై కూడా మంచి ఆసక్తి పెరుగుతోంది.