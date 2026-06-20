/Samantha: తేడా చూపించలేదు.. చాలా సంతోషంగా ఉంది.. సమంత ఎమోషనల్

Maa Inti Bangaram box office collection: టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ సమంత రూత్ ప్రభు తన తాజా చిత్రం మా ఇంటి బంగారం విజయంతో ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. ఈ సినిమాకు విడుదలైన మొదటి రోజే ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన రావడంతో సమంత సోషల్ మీడియాలో ప్రత్యేక పోస్ట్ షేర్ చేసింది. సినిమా విజయానికి ప్రేక్షకులకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఆమె భావోద్వేగ సందేశాన్ని పంచుకుంది.
సమంత ఈరోజు ఇంస్టాగ్రామ్ లో షేర్ చేసిన పోస్టర్ ప్రకారం, మా ఇంటి బంగారం మొదటి రోజే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.13.15 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ కలెక్షన్లు సాధించింది. పోస్టర్లో సమంత గన్ పట్టుకుని కనిపించే పవర్ఫుల్ యాక్షన్ లుక్ అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ సినిమాలో ఆమె స్వర్ణ అనే పాత్రలో నటించింది.
ఈ పోస్టర్తో పాటు సమంత ఒక క్యాప్షన్ కూడా రాసింది. సినిమా మొదటి రోజే ఇంత మంచి ఓపెనింగ్ రావడం తనకు ఎంతో గర్వంగా, ఆనందంగా ఉందని తెలిపింది. హీరో సినిమా, హీరోయిన్ సినిమా అనే తేడా లేకుండా ప్రేక్షకులు మంచి సినిమాలను ఆదరిస్తుండటం సంతోషకరమని పేర్కొంది. చిన్నవారి నుంచి పెద్దవారి వరకు అందరూ థియేటర్లకు వచ్చి సినిమాను ఆదరించడం చాలా ఆనందంగా ఉందని చెప్పింది.
ముఖ్యంగా మహిళా ప్రేక్షకులు సినిమా విజయానికి పెద్ద ఎత్తున సహకరించారని సమంత పేర్కొంది. థియేటర్లకు మహిళలు ఎక్కువగా రావడం వల్ల తెలుగు సినిమా మరింత అభివృద్ధి చెందుతుందని ఆమె అభిప్రాయపడింది. తమ చిన్న నిర్మాణ సంస్థ విజయవంతమైన చిత్రాన్ని అందించిందని గర్వంగా చెప్పింది.
సినిమా తొలి రోజు భారత్లో 2,600కు పైగా షోల ద్వారా సుమారు రూ.5.35 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్లు సాధించినట్లు సమాచారం. దేశవ్యాప్తంగా రూ.6.20 కోట్ల గ్రాస్ వసూలు చేసిన ఈ చిత్రం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.13 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి సమంత కెరీర్లో మంచి ఓపెనింగ్లలో ఒకటిగా నిలిచింది.
బీవీ నందిని రెడ్డి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో గుల్షన్ దేవయ్య, దిగంత్ మంచాలే, గౌతమి కీలక పాత్రల్లో నటించారు. సాధారణ గృహిణిలా కనిపించే స్వర్ణకు గతంలో హంతకురాలిగా ఉన్న రహస్య జీవితం ఉంటుంది. పాత శత్రువు తిరిగి రావడంతో తన కుటుంబాన్ని కాపాడేందుకు ఆమె చేసే పోరాటమే కథ.సమంత నిర్మాణ సంస్థ ట్రాలాలా మూవింగ్ పిక్చర్స్ నిర్మించిన ఈ యాక్షన్ డ్రామా తొలి రోజే విజయవంతమైన ఆరంభాన్ని అందుకుంది. వీకెండ్లో కలెక్షన్లు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని సినీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.