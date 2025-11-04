Samantha: రోజురోజుకి సమంతలో ఎందుకు ఇంత మార్పు.. అద్భుతమైన రాత్రి అంత ఫోటోలు షేర్ చేసిన హీరోయిన్..!

Samantha Personal Life : తాజాగా సమంత షేర్ చేసిన ఫోటోలు ఆమె అభిమానులను మరింత ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి. అసలు సమంత ఎందుకు రోజురోజుకు ఇలా అయిపోతుంది అన్న సందేహం కూడా తీసుకువస్తున్నాయి. ఇంతకీ సమంత షేర్ చేసిన ఫోటోలు ఏమిటి అనే పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
వరస సినిమాలతో ఒకప్పుడు స్టార్ హీరోయిన్గా తీసుకుపోయిన సమంతకు ఇప్పటికీ కూడా ఎంతోమంది అభిమానులు ఉన్నారు. కానీ చేతిలో మాత్రం పెద్దగా సినిమా అవకాశాలు లేవు.
సమంత కావాలని సినిమాలో ఒప్పుకోలేదా.. లేకపోతే సమంత అనారోగ్య సమస్యలు తర్వాత సమంతకు సినిమా అవకాశాలు రాలేదా తెలియదు కానీ. ప్రస్తుతం మాత్రం సమంత చేతిలో కేవలం మా ఇంటి బంగారం సినిమా మాత్రమే ఉంది.
ఆ సినిమాని కూడా సమంతనే సొంతంగా నిర్మిస్తూ ఉందడం గమనర్హం. ఈ క్రమంలో సమంత ఈ మధ్య మరి సన్నగా అయిపోయి కూడా.. అభిమానులను కలవరపరుస్తోంది. సమంతకు ఇంకా కూడా అనారోగ్యం అలానే ఉందా అనే ఆలోచనలు కూడా తీసుకొస్తుంది.
ఈ క్రమంలో తాజాగా సమంత షేర్ చేసిన ఫోటోలు మరింత ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తున్నాయి. ఈ ఫోటోలో సమంత బ్లూ డ్రెస్ ఎంతో అందంగా ఉన్నా కానీ.. సమంత మాత్రం చాలా సన్నగా పీకపోయినట్టు కనిపించింది.
“ అద్భుతమైన రాత్రి..” అంటూ Piaget జూలరీ బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా క్యాప్షన్ షేర్ చేసి ఫోటోలు కూడా షేర్ చేసింది సమంత. ఇక ఈ ఫోటోలు షేర్ చేసిన దగ్గర నుంచి సమంత ఎందుకు రోజురోజుకీ ఇలా సన్నగా అయిపోతుంది అని అభిమానులు కూడా బాధపడుతున్నారు.