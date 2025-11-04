English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Samantha: రోజురోజుకి సమంతలో ఎందుకు ఇంత మార్పు.. అద్భుతమైన రాత్రి అంత ఫోటోలు షేర్ చేసిన హీరోయిన్..!

Samantha Personal Life : తాజాగా సమంత షేర్ చేసిన ఫోటోలు ఆమె అభిమానులను మరింత ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి. అసలు సమంత ఎందుకు రోజురోజుకు ఇలా అయిపోతుంది అన్న సందేహం కూడా తీసుకువస్తున్నాయి. ఇంతకీ సమంత షేర్ చేసిన ఫోటోలు ఏమిటి అనే పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
1 /5

వరస సినిమాలతో ఒకప్పుడు స్టార్ హీరోయిన్గా తీసుకుపోయిన సమంతకు ఇప్పటికీ కూడా ఎంతోమంది అభిమానులు ఉన్నారు. కానీ చేతిలో మాత్రం పెద్దగా సినిమా అవకాశాలు లేవు.   

2 /5

సమంత కావాలని సినిమాలో ఒప్పుకోలేదా.. లేకపోతే సమంత అనారోగ్య సమస్యలు తర్వాత సమంతకు సినిమా అవకాశాలు రాలేదా తెలియదు కానీ. ప్రస్తుతం మాత్రం సమంత చేతిలో కేవలం మా ఇంటి బంగారం సినిమా మాత్రమే ఉంది. 

3 /5

ఆ సినిమాని కూడా సమంతనే సొంతంగా నిర్మిస్తూ ఉందడం గమనర్హం. ఈ క్రమంలో సమంత ఈ మధ్య మరి సన్నగా అయిపోయి కూడా.. అభిమానులను కలవరపరుస్తోంది. సమంతకు ఇంకా కూడా అనారోగ్యం అలానే ఉందా అనే ఆలోచనలు కూడా తీసుకొస్తుంది. 

4 /5

ఈ క్రమంలో తాజాగా సమంత షేర్ చేసిన ఫోటోలు మరింత ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తున్నాయి. ఈ ఫోటోలో సమంత బ్లూ డ్రెస్ ఎంతో అందంగా ఉన్నా కానీ.‌. సమంత మాత్రం చాలా సన్నగా పీకపోయినట్టు కనిపించింది.

5 /5

“ అద్భుతమైన రాత్రి..” అంటూ Piaget జూలరీ బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా క్యాప్షన్ షేర్ చేసి ఫోటోలు కూడా షేర్ చేసింది సమంత. ఇక ఈ ఫోటోలు షేర్ చేసిన దగ్గర నుంచి సమంత ఎందుకు రోజురోజుకీ ఇలా సన్నగా అయిపోతుంది అని అభిమానులు కూడా బాధపడుతున్నారు.

