  • Samantha: సమంత నాగచైతన్యని చీట్ చేసిందా అందుకే విడాకులు తీసుకున్నారా..? అసలు నిజం ఇదే..!

Samantha: సమంత నాగచైతన్యని చీట్ చేసిందా అందుకే విడాకులు తీసుకున్నారా..? అసలు నిజం ఇదే..!

Samantha Divorce Clarity: డిసెంబర్ 1న ఎలాంటి హడావిడి లేకుండా పెళ్లి చేసుకొని.. పెళ్లి ఫోటోలతో అందరికీ సర్‌ప్రైజ్ ఇచ్చింది స్టార్ హీరోయిన్ సమంత.  వివాహమై 10 రోజులు గడుస్తున్నప్పటికీ.. నెట్టింట్లో పెళ్లి ఫోటోలు ఇంకా వైరల్ అవుతూనే ఉన్నాయి. అయితే సమంత విడాకులు ప్రకటించినప్పటి నుండి తన మీద నెగెటివిటి బాగా ఎక్కువైంది. ఇంకా కొందరైతే సమంత.. రాజ్ నిడిమోరుతో రిలేషన్‌లో ఉండి, నాగచైతన్యని చీట్ చేసిందని.. ఇది తట్టుకోలేకనే చై విడాకులు తీసుకున్నాడంటూ రకరకాలుగా కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. 
 
విడాకులు తీసుకున్న తర్వాత నాగచైతన్య ఫస్ట్ పెళ్లి చేసుకోవడంతో తప్పంతా చై, శోభితదే అని అన్నారు. వాళ్లని తిడుతూ ఇష్టమొచ్చినట్లు కామెంట్స్ కూడా పెట్టారు. అయితే ఇప్పుడు సామ్ పెళ్లితో.. తప్పంత సమంతదే అని.. చైతన్య, శోభిత ఇన్నోసెంట్ అని అంటున్నారు.

దీనికి కారణమేంటంటే.. రాజ్ డైరెక్షన్‌లో సమంత నటించిన ఫ్యామిలీ మ్యాన్ షూటింగ్ 2019 నుండి జరిగింది. చైతన్య, సమంత 2021లో విడిపోయారు. ఈ ఒక్కదాన్ని పట్టుకొని సమంత చీట్ చేసిందంటున్నారు పలువురు నెటిజన్లు. అయితే సమంత కేవలం రాజ్ కారణంగా విడాకులు తీసుకుంటే ఈ విషయం రాజ్ భార్యకు తెలియకుండా ఉంటుందా..? సమంతతో ఆమె ఫ్రెండ్షిప్ అలాగే కంటిన్యూ అవుతుందా..? అని మరికొందరు ప్రశ్నిస్తున్నారు.

2022 నవంబర్‌లో సమంత మయోసైటిస్ తర్వాత ఇచ్చిన ప్రమోషన్ ఫోటోస్‌ని పోస్ట్ చేసింది. సామ్ ఆ పోస్ట్‌లో నా గుడ్‌ఫ్రెండ్ రాజ్ ఇలా చెప్పాడు అంటూ పోస్ట్ పెట్టింది. దానికి రాజ్ నిడిమోరు మొదటి భార్య శ్యామలీ.. రాజ్ దగ్గర ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి సామ్ అంటూ కామెంట్ పెట్టింది.

అయితే ఆ పోస్ట్ అనే కాదు.. సమంత చేసిన చాలా పోస్టులకు నువ్వు చాలా స్ట్రాంగ్ ఉండాలి.. నువ్వు హ్యాపినెస్ డిజర్వ్ చేస్తావు సామ్ అంటూ.. చాలా కామెంట్స్ పెట్టింది శ్యామలీ. అంటే ఆ టైమ్‌లో అసలు రాజ్, సమంత కేవలం ఫ్రెండ్స్‌గా ఉన్నారని అర్ధమవుతుంది. ఈ చిన్న లాజిక్ మిస్ అవుతూ.. సమంత చీట్ చేసిందంటూ, ఆమె లైఫ్ నాశనమైపోవాలని కూడా కోరుకుంటున్నారు కొందరు. 

సమంత, నాగచైతన్య విడిపోవడానికి రీజన్ ఏదైనా కావొచ్చు. కానీ ఇప్పుడూ ఎవరి లైఫ్‌లో వారు మువ్ ఆన్ అయిపోయారు. కాబట్టి వారి అభిమానులు కూడా మూవ్ ఆన్ అయిపోతే సోషల్ మీడియాలో కాస్తా నెగెటివిటి తగ్గిపోతుందని కామన్ పీపుల్ అభిప్రాయపడుతున్నారు.

