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Samantha: భర్త రాజ్ సినిమా కంటే నాగచైతన్య సినిమానే ముఖ్యం అని తేల్చేసిన సమంత..!

Written ByVishnupriya
Published: Jun 15, 2026, 05:28 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 05:28 PM IST

Samantha:సమంత ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న మా ఇంటి బంగారం సినిమా జూన్ 19న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ చిత్రానికి నందిని రెడ్డి దర్శకత్వం వహించగా, సమంతకు చెందిన నిర్మాణ సంస్థ తరఫున ఆమె భర్త రాజ్ నిడుమోరు నిర్మాణ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. సినిమా విడుదల సమయం దగ్గరపడుతుండటంతో సమంత వరుస ప్రమోషన్లలో పాల్గొంటోంది.

Naga Chaitanya1/5

సమంత వైరల్ వీడియో

మా ఇంటి బంగారం సినిమా ప్రమోషన్స్ లో భాగంగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న సమంతకు రాపిడ్ ఫైర్ రౌండ్‌లో ఆసక్తికరమైన ప్రశ్నలు ఎదురయ్యాయి. ముందుగా ఏ మాయ చేసావే లేదా ఈగ సినిమాల్లో ఏది ఇష్టమని అడగగా, ఆమె వెంటనే ఏ మాయ చేసావే అని సమాధానం ఇచ్చింది. ఆ సినిమా లేకపోతే తన కెరీర్‌లో ఈగ వంటి అవకాశాలు వచ్చేవి కావని చెప్పింది.  

Raj Nidimoru2/5

సమంత ఇంటర్వ్యూ

ఆ తర్వాత ఓ బేబీ లేదా అ ఆ చిత్రాల్లో ఏది ఇష్టమని అడగగా, సమంత ఓ బేబీని ఎంచుకుంది. అలాగే యశోద లేదా రంగస్థలం చిత్రాల్లో ఒకటి ఎంచుకోవాలని అడగగా, ఆమె రంగస్థలంను ఎంపిక చేసింది.

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Family Man3/5

మా ఇంటి బంగారం

ఇక చివర్లో సిటాడెల్ లేదా ది ఫ్యామిలీ మాన్ అని అడగగా, సమంత ది ఫ్యామిలీ మాన్ అని చెప్పింది. అయితే మరింత ఆసక్తికరమైన ప్రశ్నగా ది ఫ్యామిలీ మాన్ లేదా ఏ మాయ చేసావే అని అడిగినప్పుడు, ఆమె మళ్లీ ఏ మాయ చేసావేనే ఎంచుకుంది.  

Maa Inti Bangaram4/5

ఫ్యామిలీ మాన్

దీనికి కారణం చెబుతూ, “ఏ మాయ చేసావే సినిమా లేకపోతే నేను ఈరోజు ఇక్కడ ఉండేదాన్ని కాదు. ఆ సినిమా నా జీవితాన్ని పూర్తిగా మార్చింది” అని సమంత పేర్కొంది. ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున చర్చకు దారితీశాయి.  

Samantha Viral Video5/5

రాజ్ నిడుమోరు

అయితే ది ఫ్యామిలీ మాన్ సిరీస్‌కు ఆమె భర్త రాజ్ నిడుమోరు దర్శకత్వం వహించడం, మరోవైపు ఏ మాయ చేసావేలో ఆమె మాజీ భర్త నాగచైతన్య హీరోగా నటించడం వల్ల ఈ వీడియో మరింత వైరల్ అవుతోంది. సమంత తన కెరీర్‌కు మలుపు తిప్పిన సినిమాగా ఏ మాయ చేసావేకు ఇచ్చిన ప్రాధాన్యం అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.

TAGS:
samantha
samantha interview
Ye Maaya Chesave
Naga Chaitanya
Raj Nidimoru
Family Man
maa inti bangaram

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