Samantha Top Movies: సమంత సినిమా సినీ కెరీర్ ను ఛేంజ్ చేసిన టాప్ చిత్రాలు ఇవే..

Samantha top 10 Movies :సమంత (Samantha Ruth Prabhu) తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో హీరోయిన్ గా అడుగుపెట్టి తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఇన్నేళ్లు కెరీర్ లో అడుగుపెట్టి దాదాపు దశాబ్దంన్నర కావొస్తోంది. ఇన్నేళ్ల కెరీర్లో తెలుగు, తమిళం, హిందీ సినిమాల్లో నటించి మెప్పించింది. కథానాయికగా ఈమె కెరీర్లో టాప్ చిత్రాల విషయానికొస్తే..
ఏమాయ చేసావే.. గౌతమ్ వాసుదేవ మీనన్ డైరెక్షన్ లో నాగ చైతన్య హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ఏ మాయ చేసావే’. ఈ సినిమాతో సమంత కథానాయికగా పరిచయమైంది. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక్ బస్టర్గా నిలిచింది.
బృందావనం.. వంశీ పైడిపల్లి డైరెక్షన్ లో ఎన్టీఆర్ కథానాయకుడిగా గా తెరకెక్కిన చిత్రం'బృందావనం'. ఈ చిత్రంలో కాజల్ అగర్వాల్ హీరోయిన్ గా నటించారు. సమంత సెకండ్ కథానాయికగా యాక్ట్ చేసింది. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర సూపర్ హిట్గా నిలిచింది.
దూకుడు.. శ్రీను వైట్ల దర్శకత్వంలో సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు హీరోగా నటించిన చిత్రం'దూకుడు'. ఈ మూవీతో సమంత మూడో విజయాన్ని అందుకుంది.
ఈగ.. రాజమౌళి డైరెక్షన్ లో నాని హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం 'ఈగ'. ఈ మూవీలో సమంత కథానాయికగా నటించింది. లవర్ను కోల్పోయిన పాత్రలో నటించింది. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.
సీతమ్మ వాకిట్లో సిరిమల్లె చెట్టు.. వెంకటేష్, మహేష్ బాబు తొలిసారి కలిసి యాక్ట్ చేసిన మల్టీస్టారర్ మూవీ 'సీతమ్మ వాకిట్లో సిరిమల్లె చెట్లు'. ఈ చిత్రంలో సమంత మహేష్ బాబు సరసన నటించింది. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక్ బస్టర్గా నిలిచింది.
అత్తారింటికీ దారేది.. త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ డైరెక్షన్ లో పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ కథానాయకుడిగా యాక్ట్ చేసిన చిత్రం'అత్తారింటికీ దారేది'. ఈ చిత్రంలో శశి పాత్రలో మెప్పించింది. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఇండస్ట్రీ హిట్గా నిలిచింది.
మనం.. ఇక అక్కినేని మూడు తరాల కథానాయకులైన అక్కినేని నాగేశ్వరరావు, నాగార్జున, నాగ చైతన్యతో పాటు చివర్లో అఖిల్ నటించిన చిత్రం 'మనం'. ఈ చిత్రం సమంత ప్రియ పాత్రలో ఒదిగిపోయింది. ఈ చిత్రం తర్వాత అక్కినేని వారి ఇంటి కోడలు కావడం యాదృచ్ఛికమే అనే చెప్పాలి.
జనతా గ్యారేజ్.. ఎన్టీఆర్ హీరోగా కొరటాల శివ డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన చిత్రం 'జనతా గ్యారేజ్'. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి విజయం సాధించింది. ఎన్టీఆర్ తో సమంతకు నాల్గో చిత్రం.
రంగస్థలం.. సుకుమార్ దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్ హీరోగా నటించిన 'రంగస్థలం' మూవీ సమంత కెరీర్లో డిఫరెంట్ చిత్రంగా నిలిచిపోయింది. ఈ చిత్రం నాన్ బాహుబలి రికార్డులను బద్దలు కొట్టింది.
ఓ బేబి.. నందిని రెడ్డి దర్శకత్వంలో సమంత ముఖ్యపాత్రలో నటించిన చిత్రం ‘ఓ బేబి’. ఈ సినిమా సామ్ కెరీర్ లోనే డిఫరెంట్ మూవీగా నిలిచిపోయింది. వీటితో పాటు అ..ఆ, మజిలీ, యశోదా వంటి చిత్రాలున్నాయి.