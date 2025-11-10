Samantha Dress Like Monalisa Bhosle Pics Goes Viral: స్టార్ హీరోయిన్ కాస్త ఇప్పుడు నిర్మాత.. బిజినెస్ ఉమెన్గా సమంత రాణిస్తోంది. అనేక పనులతో బిజీబిజీగా ఉన్న సమంత తాజాగా ఆమె ధరించిన డ్రెస్పై వివాదం రాజుకుంది. సమంత ధరించిన నలుపు డ్రెస్.. అచ్చం పూసలమ్మే అమ్మాయి మాదిరి ఉంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాం.
సినిమా హీరోయిన్గా రాణిస్తూ.. స్టార్ డమ్గా ఉన్న సమయంలోనే అనూహ్యంగా సమంత కొన్నాళ్లు సినిమాలకు దూరమయ్యారు. ఇప్పుడు నటిగా అప్పుడప్పుడు మెరుస్తూ నిర్మాతగా సమంత మారారు. కొత్త రంగాల్లో వ్యాపారం చేస్తూ సమంత బిజీ అవుతున్నారు.
ఇటీవల ఓ పెర్ఫ్యూమ్ వ్యాపారంలోకి అడుగుపెట్టిన సమంత ఆ కార్యక్రమం గ్రాండ్గా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో సమంత ప్రత్యేకంగా తయారై వచ్చారు. నల్లటి దుస్తులు ధరించి ప్రత్యేకంగా కనిపించారు. ఆ వస్త్రాలు ప్రత్యేకంగా తయారుచేయించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
స్లీవ్లెస్ డ్రెస్లో (లేస్ బ్రాలెట్ టాప్) సమంత కనిపించారు. నలుపు దుస్తుల్లో అందంగా మెరిశారు. ఆ డ్రెస్కు తగ్గట్టు హెయిర్ డ్రెస్ ఉంది. నల్ల కలువలా సమంత మెరిసినా కూడా అయితే ఆమె ధరించిన ఆభరణాలు మాత్రం ఆ డ్రెస్కు ఎబ్బెట్టుగా ఉన్నాయి.
బిజినెస్ కార్యక్రమానికి పూసలు వేసుకుని వెళ్లడం కొంత చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఎందుకంటే ఎక్కడికెళ్లినా ప్రముఖుల వేషధారణపై అందరి కళ్లు ఉంటాయి. ఈ క్రమంలోనే సమంత వస్త్రధారణ.. వేసుకున్న పూసలపై చర్చ జరుగుతోంది.
నలుపు దుస్తులపై సమంత వేసుకున్న పూసలు మ్యాచింగ్కు కనిపించడం లేదు. పూసలమ్మే మోనాలిసానా? హీరోయిన్ సమంతా? అనేంతలా ఆ లుక్లో సమంత కనిపించింది. కుంభమేళాలో పూసలు అమ్ముతూ కనిపించిన మోనాలిసా భోస్లే మాదిరి సమంత కనిపించింది. మోనాలిసాను సమంతను పక్కనపెడితే ఇద్దరు ఒక్కరే అనిపించేలా సమంత వస్త్రధారణ.. వేషధారణ ఉంది. దీనికి సంబంధించి ఫొటోలు వైరల్గా మారాయి.