  • Samantha: సమంత కుటుంబాన్ని విడగొట్టిందంటూ నెటిజన్స్ సంచలన కామెంట్స్.. ఇంతకీ ఏమైందంటే..?

Heroine Samantha: సమంత ఇప్పుడు మరోసారి నెట్టింట్లో వైరల్‌గా మారింది. గత కొంత కాలంగా సామ్.. ఫ్యామిలీమ్యాన్ డైరెక్టర్ రాజ్ నిడిమోరుతో రిలేషన్‌లో ఉన్నారనే పుకార్లు వినిపిస్తున్న నేపథ్యంలో.. తాజాగా రాజ్‌ని హగ్ చేసుకున్న ఒక ఫొటోని షేర్ చేసింది. దీంతో సామ్ తన లవ్‌ని అఫీషియల్‌గా ప్రకటించిందని భావిస్తున్న నెటిజన్లు.. ఆమె ఓ కుటుంబం విడిపోవడానికి కారణమైందంటూ దారుణంగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
1 /5

హీరోయిన్ సమంత గురించి స్పెషల్‌గా పరిచయం అవసరం లేదు. సినిమాలతో ఎంత ఫేమస్ అయ్యిందో.. నాగచైతన్యతో విడాకులతో కూడా అంతకంటే ఎక్కువే ఫేమస్ అయింది సామ్. అయితే విడాకులు తీసుకున్నప్పుడు కూడా తప్పంత సమంతదే అని బాగా నెగెటివ్ కూడా అయింది.

2 /5

సామ్‌ని అది ఎంత ఇబ్బంది పెట్టిందో అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఇప్పుడు లేటెస్ట్‌గా ఫ్యామిలీమ్యాన్ సినిమా చేస్తున్నప్పటి నుండే సమంత రాజ్‌తో ప్రేమలో ఉందని.. ఆ విషయం తెలిసే 2021లో చైతన్య విడాకులు తీసుకున్నాడని.. అంతేకాకుండా 2022లో రాజ్ నిడిమోరు కూడా సామ్ కోసం తన భార్యతో విడిపోయారంటూ నెటిజన్లు ఇష్టమొచ్చినట్లు కామెంట్స్ పెడుతున్నారు.  

3 /5

సమంత ఒక మంచి కుటుంబాన్ని విడగొట్టిందంటూ నెగెటివిటి బాగా ఎక్కువైంది. అయితే రాజ్ తన భార్య షామిలీతో 2024లో విడిపోయారు. 2023, ఫిబ్రవరి వ్యాలెంటైన్స్ డే రోజు కూడా ఆయన భార్య ఫొటోని పోస్ట్ చేశారు. అలానే ఓ సినిమా సెలబ్రేషన్స్‌లో సమంత.. రాజ్ ఆయన భార్య షామిలీ ఉన్న ఫొటోని ఇన్‌స్టాలో షేర్ చేసింది.

4 /5

ఆగస్ట్ 4, 2023 రాజ్ నిడిమోరు పుట్టినరోజున కూడా నేను ప్రేమించే వ్యక్తి ఈరోజు పుట్టారంటూ పోస్ట్ చేసింది షామిలీ. మొన్నటివరకూ శోభిత ధూళిపాళ మీద ఉన్న నెగెటివిటి.. ఇప్పుడు సమంత మీదకి మార్చేశారు పలువురు నెటిజన్లు.  

5 /5

మరి సమంత వీటికి ఆన్సర్ చేస్తుందా అంటే ఖచ్చితంగా చేయదనే చెప్పాలి. సామ్ గతంలో లాగా తన మీద వచ్చే నెగెటివిటిని పెద్దగా పట్టించుకోవడం లేదు. కాబట్టి సమంతకు ఇది పెద్ద మ్యాటరే కాదంటూ మరికొంత మంది నెటిజన్లు కామెంట్స్ పెడుతున్నారు.  

