Samantha: ఇలాంటి వాటిపై క్షమాపణ అస్సలు ఉండదు.. ఇక నుండి పోరాటమే అంటున్న సమంత

Actress Samantha: టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ సమంత.. ప్రస్తుతం మా ఇంటి బంగారం అనే సినిమాను చేస్తోంది. ఈ మధ్య కాస్త సినిమాలు తగ్గించిన సామ్.. తన బిజినెస్ లు చూసుకుంటూ ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టింది. సోషల్ మీడియాలో హైపర్ యాక్టివ్ గా ఉండే సమంత తరచూ.. హెల్త్ కి సంబంధించిన వీడియోలు చేస్తూ ప్రచారం చేస్తుంది. ఇక తాజాగా సమంత పెట్టిన ఓ వీడియో నెట్టింట్లో వైరల్ గా మారింది.
సోషల్ మీడియాలో మహిళలపై వేధింపులు, నెగిటివ్ కామెంట్స్ కి వ్యతిరేకంగా పోరాడాలంటూ సమంత ముందుకొచ్చింది. ఈ విషయంలో ఐక్యరాజ్యసమితితో కలిసి సమంత పనిచేయనుంది. యూఎన్ విమెన్ ఇండియా నిర్వహించే నో ఎక్స్యూజ్ (NO Excuse) కార్యక్రమంలో సమంత భాగమైంది.
నవంబర్ 25 నుంచి డిసెంబర్ 10 వరకు.. 16 రోజుల పాటు జరగనున్న ఈ కార్యక్రమంలో తను పాల్గొంటున్నట్టు.. తనతో పాటు ఆ కార్యక్రమంలో మీరందరూ కూడా పాల్గొనండంటూ తెలుపుతూ ఓ వీడియో పోస్ట్ చేసింది సామ్.
ఇక ఈ వీడియోలో సమంత మాట్లాడుతూ.. మహిళల మీద హింసని ముగించాలి అనే కార్యక్రమం సందర్భంగా మీకొక మెసేజ్. మనం హింస గురించి ఆలోచించినప్పుడు వీధుల్లో, ఇంట్లో, వర్క్ ప్లేసెస్ లో జరుగుతుందని అనుకుంటాము. కానీ ఇప్పుడు ఆన్ లైన్ లో కూడా జరుగుతుంది. ముగ్గురిలో ఒక మహిళ హింసని ఎదుర్కొంటుంది. ఆన్ లైన్ హింస చాలా మంది మహిళలను ప్రభావితం చేస్తుంది.
ఆన్ లైన్ లో వేధింపులు, వెంబడించడం, డీప్ ఫేక్, టాక్సిసిటి.. ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. వీటి వల్ల మహిళలలో భయం, సైలెన్స్ ఏర్పడుతుంది. ఇది ఒక కామెంట్, మెసేజ్, ఫేక్ ఫోటోతో మొదలైనా.. ఒకరి జీవితంతో ఎండ్ అవుతుంది. ఇప్పటికే బయట చాలా మంది మహిళల జీవితాలు, కెరీర్ ఆగిపోయాయి, కాన్ఫిడెన్స్ పోయింది.
ఇప్పుడు ఆన్ లైన్ లో వైలెన్స్ కూడా హానికరం. ఇది నివారించాలి. ఆన్ లైన్ లో అబ్యూజ్ చేయడాన్ని జోక్ గా ట్రీట్ చేయడం ఆపేస్తే.. మనం ఇంటర్నెట్ ని బెటర్ గా మార్చొచ్చు. ఇది మహిళలకు భద్రతగా మారుతుంది అని సమంత తెలిపింది. ఇక ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు సమంతకి.. మీతో పాటు మేమున్నామంటూ కామెంట్స్ చేస్తూ.. సామ్ వీడియోని షేర్ చేస్తున్నారు.