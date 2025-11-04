English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Rahul Ravindran: మా ఆవిడను చెడగొట్టింది నేనే.. ఒంటి మీద ఏమి ఉండవు..ఫైనల్ గా తన ఆవేదన బయటపెట్టిన సమంత క్లోజ్ ఫ్రెండ్ రాహుల్..

Rahul Ravindran: మా ఆవిడను చెడగొట్టింది నేనే.. ఒంటి మీద ఏమి ఉండవు..ఫైనల్ గా తన ఆవేదన బయటపెట్టిన సమంత క్లోజ్ ఫ్రెండ్ రాహుల్..

Samantha Friend : రాహుల్ రవీంద్రన్ గురించి ప్రత్యేక పరిచయాలు అవసరం లేదు. అందాల రాక్షసి.. సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు దగ్గరయ్యారు ఈ హీరో. ఆ తరువాత కొన్ని సినిమాలలో నటించిన రాహుల్ హీరోగా సక్సెస్ కాలేకపోయారు. ఇక ఆ తర్వాత.. దర్శకుడుగా మారి త్వరలోనే గర్ల్ ఫ్రెండ్ సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానన్నారు..
అందాల రాక్షసి సినిమాతో అమ్మాయిలను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్న హీరో రాహుల్ రవీంద్రన్. ఆ తర్వాత తెలుగులో ఎన్నో చిత్రాలు హీరోగా చేసిన.. ఆ సినిమాలు ఏవి కూడా.. ఆయనకు విజయాలు సాధించి పెట్టలేదు. 

ఇక.. చీ.లా.సౌ.. సినిమాతో దర్శకుడుగా మారారు. ఈ చిత్రం రాహుల్ రవీంద్రన్ కి.‌. మంచి విజయం సాధించి పెట్టింది. అయితే ఆ తర్వాత నాగార్జునతో తీసిన మన్మధుడు 2 చిత్రం మాత్రం ఫ్లాప్ గా నిలిచింది.

దీంతో ప్రస్తుతం రష్మిక హీరోయిన్గా వస్తుందా గర్ల్ ఫ్రెండ్ సినిమాపై అన్ని అంచనాలు పెట్టుకున్నారు ఈ దర్శకుడు. ఇక రాహుల్ సమంతకు చాలా మంచి ఫ్రెండ్ అన్న సంగతి తెలిసిందే. తను బాధల్లో ఉన్నప్పుడు రాహుల్ తనకి ఎందుకు హెల్ప్ చేశారు అన్ని సమంత ఎన్నోసార్లు చెప్పింది.

అయితే సమంతకు చాలా సినిమాలకి రాహుల్ భార్య చిన్మయి డబ్బింగ్ ఇచ్చేది. ఒకరకంగా చిన్మయి గొంతు వల్లే సమంత ఏ మాయ చేసావే సినిమా అంతలా విజయం సాధించింది. అలానే రాహుల్ కూడా సమంత మొదటి తమిళ సినిమాలో హీరోగా చేశారు. అయితే రాహుల్ భార్య చిన్మయి తరచూ సోషల్ మీడియాలో.. తను పెట్టే పోస్టుల వల్ల హైలెట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆమె ఎక్కువగా ఫెమినిస్ట్ గా బిహేవ్ చేస్తుంది అని కూడా ఆమెను విమర్శించే వాళ్ళు ఉన్నారు.

ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం గర్ల్ ఫ్రెండ్ సినిమా ప్రమోషన్స్ లో ఉన్న రావుల్.. తన భార్య గురించి కొన్ని కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. “మా ఆవిడ చిన్మాయి ని చెడగొట్టింది నేనే, అబ్బాయికి అమ్మాయికి సమాన హక్కులు కావాలని కోరుకునే వాళ్ళల్లో.. నేను ఒకడిని. నువ్వు తాళిబొట్టు కూడా వేసుకోకపోయినా నాకు పర్లేదు అని చెప్పను..ఎందుకంటే మగాడికి పెళ్ళి అయింది అని చూపించడానికి. ఒంటి మీద ఏమి ఉండవు అలాంటిది ఆడవాళ్లు మాత్రం ఎందుకు.. వేసుకోవాలి అది తన ఇష్టానికే వదిలేసాను,” అని చెప్పి తను తన భార్యను ఎంత సపోర్ట్ చేస్తారో చెప్పకు వచ్చారు.

