Samantha: సంబరాల్లో మునిగిన హీరోయిన్‌ సమంత.. ఇప్పుడు ఎందుకో తెలుసా?

Samantha Celebration Mood Her Pics Goes Viral: సినీ నటి, నిర్మాత సమంత రూత్ప్రభు సంబరాల్లో మునిగింది. ఆ విషయాలను పంచుకుంటూ తన సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేసింది. ఉన్నఫళంగా ఇప్పుడు సమంత ఎందుకు సంబరాల్లో మునిగిందో తెలుసా? ఇంతకీ ఏం జరిగిందో ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
సినీ నటిగా అడపదడపా సినిమాలు చేస్తూ నిర్మాత.. వ్యాపారవేత్తగా మారిన సమంత బిజీబిజీగా జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఆమె సంబరాల్లో మునిగారు. తన ఇంట్లోనే వేడుకలు నిర్వహిస్తోంది. ఉన్నఫళంగా ఏ వేడుకలు చేసుకుంటుందో తెలుసా?
సినీ నటి సమంత ఇటీవల కొత్త ఇంటిని కొనుగోలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఇంటిపూజకు సంబంధించిన కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసి ఇప్పుడు ఆ ఇంటిలోనే సమంత నివసిస్తోంది. తాజాగా ఆ ఇంట్లో వేడుకలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఆ విషయాలు చెబుతూ సమంత ఫొటోలు పంచుకుంది.
డిసెంబర్ అంటేనే క్రిస్మస్ నెల. క్రిస్మస్ సంబరాలను సమంత అప్పుడే ప్రారంభించింది. తన ఇంటిని అందంగా అలంకరించింది. క్రిస్మస్కు సంబంధించిన అలంకరణలను సమంత తన ఇంట్లో చేసింది. ఆ ఫొటోలను తన ఇన్స్టా స్టోరీలో పోస్టు చేసింది.
ఇంటి లోపల క్రిస్మస్ విశేషాలను తెలిపేలా ఓ మండపం నిర్మించింది. అందులో క్రీస్తు జన్మ వృత్తాంతాన్ని తెలిపే బొమ్మలు ఏర్పాటుచేసి ఉన్నాయి. క్రిస్మస్ ప్రాముఖ్యం వివరించేలా తన నివాసంలో సమంత ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు ఉండేలా చూసుకుంది.
అంతేకాకుండా తాను పెంచుకుంటున్న ప్రత్యేక జాతి పెంపుడు కుక్కకు కూడా క్రిస్మస్ దుస్తులు వేసి సమంత తన ముచ్చట తీర్చుకుంది. క్రిస్మస్ వేడుకలకు సమంత అప్పుడే సిద్ధమైంది. నెల రోజుల ముందే సమంత ఇంట్లో క్రిస్మస్ సంబరాలు ప్రారంభమయ్యాయి.
కేరళకు చెందిన సమంత క్రిస్టియన్ మతస్తురాలు. కానీ సమంత అన్నీ మతాలను గౌరవిస్తుంది. నాగచైతన్యతో వివాహం హిందూ పద్ధతితోపాటు క్రైస్తవ పద్ధతిలోనూ చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఇలా అన్నింటికి సమంత ప్రాధాన్యం ఇస్తుంటుంది.