  • Samantha Upcoming Movie: ముద్దుల హీరోతో సమంత.. పెళ్లయింది రెండు నెలలు కాకముందే ఏకంగా అలాంటి సినిమా..!

Samantha Next Movie : టాలీవుడ్‌..కోలీవుడ్‌లలో ఒకప్పుడు వరుస సినిమాలతో దూసుకెళ్లిన హీరోయిన్.. సమంత రూత్ ప్రభు. వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎన్నో మార్పులు వచ్చినప్పటికీ.. తన కెరీర్‌పై మాత్రం ఎప్పుడూ ఫోకస్ కోల్పోలేదు. నాగచైతన్యతో విడాకుల తర్వాత సమంత జీవితం పూర్తిగా మారిపోయింది. ప్రస్తుతం ముంబయిలో ఉంటూ వెబ్ సిరీస్‌లు, ఓటీటీ ప్రాజెక్టులపై ఎక్కువ దృష్టి పెడుతోంది. సినిమాలకు కొంత గ్యాప్ తీసుకున్నప్పటికీ, అభిమానుల్లో ఆమె క్రేజ్ మాత్రం తగ్గలేదు.
ఇటీవల సమంతకు ఓ భారీ తమిళ సినిమా నుంచి ఆసక్తికరమైన ఆఫర్ వచ్చినట్టు సమాచారం. తమిళ సినీ ఇండస్ట్రీలో ప్రత్యేకమైన కథలతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న దర్శకుడు వెట్రిమారన్ దర్శకత్వంలో ఓ కొత్త సినిమా తెరకెక్కుతోంది. ఈ సినిమాలో హీరోగా ముద్దులకు ఫేమస్ అయిన హీరో శింబు నటిస్తున్నారు. ప్రముఖ నిర్మాత కలైపులి థాను ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలోని కీలక మహిళా పాత్ర కోసం సమంతను సంప్రదించారట.

ఈ సినిమా ఉత్తర చెన్నై నేపథ్యంలో రూపొందుతున్న ఓ యథార్థ కథ ఆధారంగా ఉంటుందని తెలుస్తోంది. శింబు ఈ సినిమాలో రెండు వయసుల పాత్రల్లో కనిపించనున్నాడు. అందులో ఒక ముఖ్యమైన పాత్రకు సమంత అయితే సరైన ఎంపిక అని దర్శకుడు భావిస్తున్నారట.   

ఇప్పటివరకు సమంత ఈ ఆఫర్‌పై తుది నిర్ణయం తీసుకోలేదని సమాచారం. ముఖ్యంగా ఈ పాత్ర చాలా రా అండ్ రస్టిక్ గా ఉంటుందని.. మరి ఈ మధ్యనే పెళ్లయింది సమంత వెంటనే ఇలాంటి పాత్ర ఒప్పుకుంటున్నా లేదా అంటే సందేహం కూడా ఉంది అని తెలుస్తోంది.  

మయోసైటిస్ సమస్య కారణంగా సమంత కొంతకాలం సినిమాలకు దూరంగా ఉంది. చికిత్స తర్వాత మళ్లీ నటనపై ఆసక్తి ఉన్నప్పటికీ, సరైన కథ కోసం వేచి చూస్తోంది. ఈ కారణంగానే ఆమె వెబ్ సిరీస్‌లను ఎక్కువగా ఎంపిక చేసుకుంది. సినిమాల సంఖ్య తగ్గినా, ఆమెకు ఉన్న ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ మాత్రం అలాగే కొనసాగుతోంది. ఇప్పటికీ ఇండియాలో టాప్ హీరోయిన్లలో ఒకరిగా సమంతను ప్రేక్షకులు గుర్తిస్తుండటం విశేషం.

గతంలో విజయ్‌, సూర్య, విశాల్‌, విజయ్ సేతుపతి లాంటి స్టార్ హీరోలతో తమిళంలో సమంత నటించింది. చాలా కాలం తర్వాత మళ్లీ ఓ బలమైన తమిళ పాత్ర చేయడానికి ఇది మంచి అవకాశం అని సినీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. మరి ఈ క్రేజీ ఆఫర్‌కు సమంత గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తుందా లేదా అన్నది చూడాలి. ఆమె నిర్ణయంపై ప్రస్తుతం అభిమానుల్లో భారీ ఆసక్తి నెలకొంది.

