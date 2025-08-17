Samantha: అమ్మాయికి హస్బెండ్ చాలా ముఖ్యం.. దర్శకుడు రాజ్ పక్కనుండగానే సమంత ఎమోషనల్..!

Samantha Personal Life
సమంత తన లైఫ్ లో ఎన్నో.. ఆటంకాలు ఎదుర్కొని కూడా ఇంకా స్టార్ హీరోయిన్గా కొనసాగుతున్న సంగతి తెలిసిందే. అందుకే సమంతకు ఎంతోమంది అభిమానులు ఉంటారు. ఈ క్రమంలో సమంతకు సంబంధించిన ఒక వీడియో.. ప్రస్తుతం తెగ వైరల్ అవుతూ ఉంది.
సమంత.. తన జీవితంలో ఎన్నో ఆటంకాలు ఎదుర్కొంది. మొదటి సినిమాతోనే మాయ చేసి బ్లాక్ బస్టర్ అందుకున్న ఈ హీరోయిన్.. ఆ తరువాత మాత్రం.. పర్సనల్ లైఫ్ లో కొన్ని బాధలు ఎదుర్కొంది.
ముఖ్యంగా నాగచైతన్య..ని పెళ్లి చేసుకున్న సమంత.. అతనితో విడాకులు తీసుకున్న తర్వాత ఆరోగ్యపరంగా కూడా కొన్ని సమస్యలు ఎదుర్కొంది. ఇక ఈ మధ్య ఈ హీరోయిన్ దర్శకుడు రాజ్ నిడుమోరితో ప్రేమలో ఉంది అన్న వార్త వినిపిస్తోంది
ఇక సమంతకు సినిమా ఇండస్ట్రీలో రాహుల్ రవీంద్ర, చిన్మయి చాలా మంచి స్నేహితులు అన్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో ఈ మధ్య ఒక ఈవెంట్ కి వీళ్ళిద్దరితో పాటు సమంత, రాజ్ కూడా హాజరయ్యారు. ఈ ఈవెంట్ లో రాహుల్ పక్కన రాజ్ కూర్చోగా.. వేరే దగ్గర సమంత కూర్చుంది.
ఇక స్టేజ్ పైన చిన్మయి ఉండగా.. తన పక్కన ఉన్న ఆమె మాట్లాడుతూ.. రాహుల్ చాలా మంచోడు అని.. ఏ అమ్మాయికైనా హస్బెండ్ అనేవాడు మంచిగా ఉండటం ముఖ్యమని.. ఆ విషయంలో చిన్మయి చాలా అదృష్టవంతురాలు అని చెప్పింది. అలానే రాహుల్ అమ్మ కూడా చిన్మయిని తన కూతురు అని అంటుందని.. ఇంతకన్నా అదృష్టం ఏముంటుందని తెలియజేసింది.
ఇక ఈ మాటలు అంటున్నప్పుడు సమంత చాలా ఎమోషనల్ అవుతూ కనిపించింది. అంతేకాదు రాహుల్ అలానే తన పక్కనున్న దర్శకుడు రాజ్ ఈ మాటలు వింటూ ఆనందంగా కనిపించారు