Samantha: అమ్మాయికి హస్బెండ్ చాలా ముఖ్యం.. దర్శకుడు రాజ్ పక్కనుండగానే సమంత ఎమోషనల్..!

సమంత తన లైఫ్ లో ఎన్నో.. ఆటంకాలు ఎదుర్కొని కూడా ఇంకా స్టార్ హీరోయిన్గా కొనసాగుతున్న సంగతి తెలిసిందే. అందుకే సమంతకు ఎంతోమంది అభిమానులు ఉంటారు. ఈ క్రమంలో సమంతకు సంబంధించిన ఒక వీడియో.. ప్రస్తుతం తెగ వైరల్ అవుతూ ఉంది. 
సమంత.. తన జీవితంలో ఎన్నో ఆటంకాలు ఎదుర్కొంది. మొదటి సినిమాతోనే మాయ చేసి బ్లాక్ బస్టర్ అందుకున్న ఈ హీరోయిన్.. ఆ తరువాత మాత్రం.. పర్సనల్ లైఫ్ లో కొన్ని బాధలు ఎదుర్కొంది.

ముఖ్యంగా నాగచైతన్య..ని పెళ్లి చేసుకున్న సమంత.. అతనితో విడాకులు తీసుకున్న తర్వాత ఆరోగ్యపరంగా కూడా కొన్ని సమస్యలు ఎదుర్కొంది. ఇక ఈ మధ్య ఈ హీరోయిన్ దర్శకుడు రాజ్ నిడుమోరితో ప్రేమలో ఉంది అన్న వార్త వినిపిస్తోంది

ఇక సమంతకు సినిమా ఇండస్ట్రీలో రాహుల్ రవీంద్ర, చిన్మయి చాలా మంచి స్నేహితులు అన్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో ఈ మధ్య ఒక ఈవెంట్ కి వీళ్ళిద్దరితో పాటు సమంత, రాజ్ కూడా హాజరయ్యారు. ఈ ఈవెంట్ లో రాహుల్ పక్కన రాజ్ కూర్చోగా.. వేరే దగ్గర సమంత కూర్చుంది. 

ఇక స్టేజ్ పైన చిన్మయి ఉండగా.. తన పక్కన ఉన్న ఆమె మాట్లాడుతూ.. రాహుల్ చాలా మంచోడు అని.. ఏ అమ్మాయికైనా హస్బెండ్ అనేవాడు మంచిగా ఉండటం ముఖ్యమని.. ఆ విషయంలో చిన్మయి చాలా అదృష్టవంతురాలు అని చెప్పింది. అలానే రాహుల్ అమ్మ కూడా చిన్మయిని తన కూతురు అని అంటుందని.. ఇంతకన్నా అదృష్టం ఏముంటుందని తెలియజేసింది.            View this post on Instagram                       A post shared by Behindwoods (@behindwoodsofficial)  

ఇక ఈ మాటలు అంటున్నప్పుడు సమంత చాలా ఎమోషనల్ అవుతూ కనిపించింది. అంతేకాదు రాహుల్ అలానే తన పక్కనున్న దర్శకుడు రాజ్ ఈ మాటలు వింటూ ఆనందంగా కనిపించారు

