Samantha: చిన్నప్పటి నుంచి ప్రోత్సహించే వాళ్లు లేరు.. ఎప్పుడు ఇలా ఊహించుకోలేదు అంటూ సమంత ఎమోషనల్..!

Samantha Ruth Prabhu: భారతదేశ గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఢిల్లీలోని రాష్ట్రపతి భవన్లో నిర్వహించిన అట్హోమ్ రిసెప్షన్కు.. ప్రముఖ నటి సమంతా రూత్ ప్రభు హాజరయ్యారు. జనవరి 26న జరిగిన ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి దేశంలోని వివిధ రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులను ఆహ్వానించారు. ఈ వేడుకలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ..మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి జగదీప్ ధనఖర్తో పాటు పలువురు ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు.
రిపబ్లిక్ డే వేడుకలకు ముగింపుగా నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమం చాలా విశిష్టంగా జరిగింది. ఈ వేడుకకు సమంతా హాజరుకావడం ఆమెకు ఎంతో ప్రత్యేక అనుభూతిని ఇచ్చింది అంటూ.. ఈ విషయాన్ని ఆమె సోషల్ మీడియా ద్వారా అభిమానులతో పంచుకున్నారు. రాష్ట్రపతి భవన్లో తీసుకున్న కొన్ని ఫొటోలను ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేస్తూ.. ఎమోషనల్ క్యాప్షన్ పెట్టింది.
“చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ప్రోత్సహించే వాళ్లు లేరు. ఒకరోజు నేను ఇలాంటి స్థాయికి చేరుకుంటానని చెప్పే అంతర్గత స్వరం కూడా ఉండేది కాదు. ఇలాంటి కలలు ఒకప్పుడు చాలా పెద్దవిగా అనిపించాయి. కానీ నేను ఆగకుండా ముందుకు సాగాను. ఈ దేశం నాకు అవకాశం ఇచ్చింది. ఎప్పటికీ కృతజ్ఞతగా ఉంటాను” అని సమంతా పేర్కొన్నారు.
ఈ మాటలు ఆమె ప్రయాణాన్ని స్పష్టంగా చూపించాయి. కష్టపడితే కలలు నిజమవుతాయన్న సందేశాన్ని ఆమె తన మాటల ద్వారా తెలియజేశారు. ఈ వేడుకలో సమంతా పాస్టెల్ గ్రీన్ కలర్ చీరలో చాలా హుందాగా కనిపించారు. గ్రీన్..వైట్ స్టోన్స్తో చేసిన చోకర్ ఆమె లుక్కు మరింత అందాన్ని తీసుకొచ్చింది.
ఇటీవల సమంతా వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా కీలక మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. ఆమె దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరును వివాహం చేసుకున్నారు. కోయంబత్తూరులోని ఇషా యోగా కేంద్రంలో ఈ వివాహం జరిగింది. ఈ జంట ఇటీవల వరల్డ్ పికిల్బాల్ లీగ్లో కూడా కలిసి కనిపించారు.
సినిమాల విషయానికి వస్తే, సమంతా ప్రస్తుతం ‘మా ఇంటి బంగారం’ అనే చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు నందిని రెడ్డి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. రాజ్ నిడిమోరు ఈ చిత్రానికి క్రియేటివ్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. ట్రలాలా మూవింగ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై ఈ సినిమాను సమంతానే నిర్మిస్తున్నారు.