English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Samantha: సమంతకు ఫామ్‌హౌస్‌ గిఫ్ట్‌ ఇచ్చిన ఓ వ్యక్తి.. అతడికి ఆమెకు ఏం సంబంధం తెలుసా?

Samantha: సమంతకు ఫామ్‌హౌస్‌ గిఫ్ట్‌ ఇచ్చిన ఓ వ్యక్తి.. అతడికి ఆమెకు ఏం సంబంధం తెలుసా?

10 Crores Of Worth Farmhouse Gifted To Samantha Know Who Given And That Story: సినీ పరిశ్రమలో స్టార్‌ హీరోయిన్‌గా గుర్తింపు పొందిన అనంతరం ప్రస్తుతం నిర్మాతగా.. ఇతర వ్యాపారాలతో బిజీగా ఉన్న సమంత ఇటీవల రెండో పెళ్లి చేసుకున్నారు. అయితే సమంతకు ఒకరు ఫామ్‌హౌస్‌ గిఫ్ట్‌గా ఇచ్చారని తెలుస్తోంది. ఇంతకీ ఎందుకో తెలుసా? అతడెవరో తెలుసుకుందాం.
1 /5

సినీ నటి నుంచి నిర్మాతగా.. వ్యాపారవేత్తగా మారిన సమంత రూత్‌ప్రభుకు ఒకరు ఫామ్‌హౌస్ ఇచ్చారని వార్తలు వస్తున్నాయి. తెలంగాణలో ఒకరు ఆమెకు ఫామ్‌హౌస్‌ ఇచ్చారని చర్చ జరుగుతోంది. అయితే ఆయన ఎందుకు ఇచ్చారు? సమంతకు అతడికి సంబంధం ఏమిటో తెలుసుకుందాం.

2 /5

సినీ నటిగా సమంత కెరీర్‌ ఒక పది.. పదిహేన్నేళ్లు పీక్స్‌ ఉంది. తొలి సినిమా తర్వాత బిజీ స్టార్‌ అయిన సమంత దాదాపు అందరూ అగ్రహీరోలతో చేసింది. కొందర సీనియర్లతో కూడా సమంత నటించారు. అయితే అలా కెరీర్‌ పీక్స్‌లో ఉన్న సమయంలో చేసిన ఒక సినిమా కారణంగా ఆమెకు ఒకరు ఫామ్‌హౌస్‌ గిఫ్ట్‌గా ఇచ్చారని తెలుస్తోంది.

3 /5

స్టార్ హీరోయిన్‌గా సమంత బిజీబిజీగా ఉన్న సమయంలోనే అగ్ర నిర్మాత బెల్లంకొండ సురేశ్‌ తన కుమారుడిని హీరోగా పరిచయం చేశాడు. బెల్లంకొండ శ్రీను హీరోగా అల్లుడు శ్రీనుతో ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. తొలి సినిమాలోనే సమంతను ఆ నిర్మాత తీసుకున్నాడు. అయితే రెమ్యునరేషన్‌ భారీగా ఇచ్చుకున్నారని టాక్‌ వచ్చింది. కానీ డబ్బులు తక్కువే ఇచ్చినా ఫామ్‌హౌస్‌ రాసిచ్చారని తెలుస్తోంది.

4 /5

తన కొడుకు తొలి సినిమాలోనే స్టార్‌ హీరోయిన్‌ సమంతను ఎంచుకోవడంతో ఈ సందర్భంగా బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్‌ హైదరాబాద్‌కు చేరువలో ఉన్న ఒక ప్రాంతంలో ఒక ఫామ్‌హౌస్‌ ఇచ్చాడని వార్తలు ఉన్నాయి. ఆయన ఇచ్చిన ఫామ్‌హౌస్‌ అప్పట్లో దాదాపు రూ.కోటి ఉండేదని.. ఇప్పుడు అయితే దాదాపు రూ.10 కోట్లు ఉంటుందని తెలుస్తోంది.

5 /5

సినీ పరిశ్రమలో సమంత ఆ తర్వాత చాలా సినిమాలు చేసి అనంతరం బాలీవుడ్‌కు వెళ్లి అక్కడే స్థిరపడింది. ఇటీవల రాజ్ నిడిమోరుని సమంత రెండో వివాహం చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. అతడితో సంతోషంగా ఉన్న సమంత ప్రస్తుతం నిర్మాతగా.. వివిధ వ్యాపారాలతో బిజీగా ఉన్న సమంత.. అడపదడపా సినిమాలు చేస్తోంది.

samantha Bellamkonda Suresh farm house Tollywood Alludu Seenu Movie Raj Nidimoru Samantha Ruth Prabhu Samantha News Samantha Farm House

Next Gallery

Gold Investment Trend: బంగారం కొంటున్నారా? భారీగా పెరుగుతున్న ధరలు..ఈ టైమ్‌లో కొనొచ్చా..లేదా?!