Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Samantha: భర్త ముందే సమంతకు ప్రపోజ్ చేసిన అభిమాని.. వీడియో వైరల్

Samantha: భర్త ముందే సమంతకు ప్రపోజ్ చేసిన అభిమాని.. వీడియో వైరల్

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 25, 2026, 09:13 PM IST|Updated: May 25, 2026, 09:13 PM IST

Samantha:సమంత ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న మా ఇంటి బంగారం సినిమా ఈవెంట్‌లో ఊహించని సంఘటన చోటుచేసుకుంది. కార్యక్రమం జరుగుతున్న సమయంలో దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరు స్టేజ్‌పై మాట్లాడుతుండగా.. ఒక్కసారిగా ఓ అభిమాని స్టేజ్‌పైకి రావడం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. చేతిలో పూల బొకేతో వచ్చిన ఆ అభిమాని నేరుగా సమంత దగ్గరకు వెళ్లి తన అభిమానాన్ని తెలియజేశాడు.

Samantha fan moment1/5

సమంతకు ప్రపోజ్ చేసిన అభిమాని

అనూహ్యంగా జరిగిన ఈ పరిణామంతో అక్కడ ఉన్నవాళ్లు ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపోయారు. సమంత కూడా కాసేపు సర్‌ప్రైజ్‌కు గురైంది. ఆ అభిమాని సమంతకు ఫ్లవర్స్ అందించి.. ఆమెపై తనకున్న అభిమానాన్ని చెప్పాడు. అంతేకాదు.. అందరి ముందే ప్రపోజ్ చేయడంతో స్టేజ్‌పై కాసేపు సందడి కనిపించింది.  

Samantha latest news2/5

మా ఇంటి బంగారం ఈవెంట్

ఈ సమయంలో పక్కనే ఉన్న రాజ్ నిడిమోరు కూడా చిరునవ్వుతో ఆ సీన్‌ను చూసారు. అక్కడున్న అభిమానులు కూడా చప్పట్లతో హర్షం వ్యక్తం చేశారు. సమంత మాత్రం చాలా ప్రశాంతంగా స్పందించింది. నవ్వుతూ ఫ్లవర్స్ తీసుకుని అభిమానిని పలకరించింది. ఆమె రియాక్షన్ అక్కడున్న వారిని ఆకట్టుకుంది.  

Raj Nidimoru3/5

రాజ్ నిడిమోరు

మా ఇంటి బంగారం ఈవెంట్‌కు పెద్ద సంఖ్యలో అభిమానులు హాజరయ్యారు. సమంత ఎంట్రీ నుంచే మంచి హంగామా కనిపించింది. ఆమె మాట్లాడిన ప్రతీ మాటకు అభిమానులు చప్పట్లు కొట్టారు. అదే సమయంలో ఈ అనూహ్య సంఘటన జరగడంతో కార్యక్రమం మరింత ఆసక్తికరంగా మారింది.  

Maa Inti Bangaram event4/5

సమంత లేటెస్ట్ న్యూస్

ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. సమంతకు ఫ్లవర్స్ ఇచ్చిన అభిమాని, అందరి ముందే ప్రపోజ్ చేయడం, దానికి సమంత ఇచ్చిన రియాక్షన్ గురించి నెట్టింట పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది.  

Samantha fan proposal5/5

సమంత ఫ్యాన్ వీడియో

సమంతకు ఎప్పటినుంచో ప్రత్యేకమైన అభిమాన వర్గం ఉంది. ఆమె ఎక్కడ కనిపించినా అభిమానులు భారీగా వస్తుంటారు. కానీ మా ఇంటి బంగారం ఈవెంట్‌లో జరిగిన ఈ సంఘటన మాత్రం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఇప్పుడు ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వేగంగా షేర్ అవుతూ వైరల్‌గా మారింది.

Tags:
samantha
samantha viral video
Samantha proposal video
Samantha fan proposal
Maa Inti Bangaram event
Raj Nidimoru
samantha latest news
Samantha fan moment

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Harish Rao: పెట్రోల్‌, డీజిల్‌పై రేవంత్‌ రెడ్డి వ్యాట్‌ తగ్గించాలి.. హరీశ్‌ రావు లేఖ

Harish Rao: పెట్రోల్‌, డీజిల్‌పై రేవంత్‌ రెడ్డి వ్యాట్‌ తగ్గించాలి.. హరీశ్‌ రావు లేఖ

Harish Rao16 min ago
2

Maa Inti Bangaram Trailer: ఒక్కొక్కరిని కొడతా చూడు… ఏముందబ్బా ట్రైలర్‌లో సమంత మాస్

Samantha Maa Inti Bangaram Trailer46 min ago
3

ఆస్తి కోసం సొంత చెల్లెళ్లను బయటకు గెంటేస్తున్నారు: తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ సంచలన వ్యాఖ్య

Telangana CM Revanth reddy1 hr ago
4

Coimbatore petrol bomb attack Video: యువతి ఇంటి మీద పెట్రోల్ బాంబుతో దాడి.. వీడియో

Tamil Nadu1 hr ago
5

కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బ్యాడ్ న్యూస్.. OPS మళ్లీ తీసుకురావడం కష్టమే..! ఎందుకంటే?

8th Pay Commission2 hrs ago