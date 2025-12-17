Samantha: గుడ్ న్యూస్ చెప్పేనున్న సమంత.. పెళ్లయి నెల కాకముందే..!

Samantha Good News : ఇటీవల హీరోయిన్ సమంత పేరు మరోసారి సోషల్ మీడియాలో..సినీ వర్గాల్లో పెద్ద చర్చకు దారి తీసింది. సమంత అంటే చాలు… ఏ చిన్న విషయం అయినా పెద్ద వార్తగా వినిపిస్తుంది. ఆమె వ్యక్తిగత జీవితం.. సినిమాలు.. నిర్ణయాలు.. అన్నీ కూడా అభిమానులు, మీడియా ఎంతో ఆసక్తిగా గమనిస్తుంటారు. ముఖ్యంగా నాగచైతన్యతో విడాకుల తర్వాత సమంత జీవితం ఎలాంటి మలుపులు తిరుగుతుందో.. అన్నది చాలా మందికి ఆసక్తిగా మారింది.
నాగచైతన్యతో పెళ్లి తర్వాత కొన్నేళ్లు సంతోషంగా కాపురం చేసిన సమంత..ఆ తర్వాత విడాకులు తీసుకుంది. విడాకుల తర్వాత కొంతకాలం ఆమె పూర్తిగా తన పని మీదే దృష్టి పెట్టింది. ఆరోగ్య సమస్యలు.. కెరీర్ ఒత్తిళ్ల మధ్య కూడా సమంత బలంగా నిలబడింది. ఈ సమయంలోనే ఆమె బాలీవుడ్ దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరుతో స్నేహం ప్రేమగా మారిందనే వార్తలు బయటకు వచ్చాయి. వీరిద్దరూ కలిసి “ది ఫ్యామిలీ మాన్ 2”, “సిటాడెల్: హనీ బన్నీ” వంటి ప్రాజెక్టుల్లో పనిచేశారు.
2025 డిసెంబర్ 1న కోయంబత్తూర్లోని ఇషా ఫౌండేషన్లో సమంత..రాజ్ నిడిమోరు చాలా సింపుల్గా పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఎలాంటి ఆర్భాటం లేకుండా, మీడియా హడావుడి లేకుండా, కేవలం కుటుంబ సభ్యులు..అత్యంత సన్నిహితుల మధ్య ఈ వివాహం జరిగింది. ఈ పెళ్లికి కేవలం 30 మంది మాత్రమే హాజరయ్యారు.
పెళ్లి జరిగి ఇంకా నెల రోజులు కూడా గడవకముందే, సమంత ప్రెగ్నెన్సీ గురించి సోషల్ మీడియాలో చర్చలు మొదలయ్యాయి. “శుభవార్త ఎప్పుడు చెబుతారు?”, “గుడ్ న్యూస్ త్వరలోనేనా?” అంటూ కామెంట్లు వెల్లువెత్తాయి. అయితే ఈ విషయంపై సమంత కానీ, ఆమె కుటుంబం కానీ ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. అయినా సరే..ఊహాగానాలు మాత్రం ఆగడం లేదు. దీంతో సినీ వర్గాల్లో మరోసారి సమంత పేరు హాట్ టాపిక్గా మారింది.
ఈ క్రమంలో ప్రెగ్నెన్సీ గురించి కాదు కానీ సినిమాల గురించి మాత్రం సమంత నుంచి ఒక గుడ్ న్యూస్ రాబోతోంది. ఎప్పటినుంచో పెండింగ్లో ఉన్న మా ఇంటి బంగారం రిలీజ్ డేట్.. అలానే సమంత మరో సినిమా సైన్ చేసింది అన్న వార్త.. రెండు కూడా ఈ క్రిస్మస్ సందర్భంగా ప్రకటన రానున్నట్లు సమాచారం. మొత్తానికి పెళ్లయిన నెలలోపలే.. సినిమాలపరంగా గుడ్ న్యూస్ చెప్పడానికి సిద్ధమైపోయింది సమంత.
ఇక సమంత భర్త..రాజ్ నిడిమోరు విషయానికి వస్తే..గతంలో శ్యామలీ డేను వివాహం చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. 2022లో వారు విడిపోయినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. ఆ తర్వాత సమంతతో ఆయన సన్నిహితంగా మారారు. కొన్నినెలలు డేటింగ్ చేసిన తర్వాత ఇద్దరూ పెళ్లి బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. ఈ విషయం బయటకు వచ్చినప్పుడు అభిమానులు పెద్ద ఎత్తున శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.