Samantha:టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ సమంత కెరీర్లో ఎన్నో విజయవంతమైన చిత్రాలు ఉన్నాయి. అయితే ఆమె నటించిన కొన్ని సినిమాలు కేవలం సినీ ప్రయాణానికే కాకుండా వ్యక్తిగతంగా కూడా మంచి లాభాలను తీసుకొచ్చాయని చెబుతుంటారు. అలాంటి వాటిలో అల్లుడు శీను సినిమా ఒకటిగా చెప్పుకోవచ్చు.
బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ హీరోగా పరిచయమైన ఈ చిత్రంలో సమంత హీరోయిన్గా నటించింది. అప్పటికే స్టార్ హీరోయిన్గా మంచి గుర్తింపు సంపాదించిన సమంత, కొత్త హీరోతో సినిమా చేయడం అప్పట్లో పెద్ద చర్చగా మారింది. ఈ సినిమా కోసం ఆమెకు ఇచ్చిన పారితోషికం గురించి కూడా ఎన్నో కథనాలు వెలువడ్డాయి.
సినీ వర్గాల్లో వినిపించే సమాచారం ప్రకారం, సాధారణంగా నగదు రూపంలో రెమ్యునరేషన్ ఇవ్వడం బదులుగా నిర్మాత బెల్లంకొండ సురేష్ సమంతకు ఒక ఫామ్ హౌస్ను అందించినట్లు చెబుతారు. ఈ విషయాన్ని గతంలో ఆయన ఒక సందర్భంలో ప్రస్తావించినట్లు కూడా వార్తలు వచ్చాయి. ఆ సమయంలో ఆ ఫామ్ హౌస్ విలువ సుమారు కోటి రూపాయల వరకు ఉండేదని, ప్రస్తుతం దాని మార్కెట్ విలువ మరింత పెరిగి ఉండొచ్చని అంటున్నారు.
ఇక ఇదే విషయాన్ని ఈ మధ్యనే నిర్మాత కూడా చెప్పారు. “సమంతకు రెమ్యునరేషన్ బదులు 1250 గజాలు ఫామ్ హౌస్ ఇచ్చాను. అప్పుడు కోటి 50 లక్షలు వాల్యూ చేసింది. ఇప్పుడు గజం 2 లక్షలు ఉంది,” అని చెప్పారు బెల్లంకొండ సురేష్. సినిమా రంగంలో హీరోలు, హీరోయిన్లు నగదు, ఆస్తులు లేదా ఇతర రూపాల్లో పారితోషికం తీసుకోవడం కొత్త విషయం కాదు. అయితే ఒక సినిమా కోసం ఫామ్ హౌస్ను పారితోషికంగా అందుకోవడం మాత్రం అప్పట్లో ప్రత్యేకంగా నిలిచింది.
ఇక సమంత కెరీర్ విషయానికి వస్తే, ఆమె తెలుగు, తమిళ భాషల్లో అనేక విజయవంతమైన చిత్రాల్లో నటించి తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకుంది. నటనకు ప్రాధాన్యం ఉన్న పాత్రలను ఎంచుకుంటూ ముందుకు సాగుతోంది. ప్రస్తుతం ఆమె నటించింది మా ఇంటి బంగారం సినిమా జూన్ 19న విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది.
ఈ సినిమా ప్రమోషనల్ వీడియోస్ వైరల్ అవుతున్న సమయంలో, ఈ ఫామ్ హౌస్ కథ మరోసారి వెలుగులోకి రావడంతో, సమంత సినీ ప్రయాణంలోని ఆసక్తికర సంఘటనల గురించి అభిమానులు చర్చించుకుంటున్నారు.