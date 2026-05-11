/Samantha: పాపం సమంత ..భర్త కూడా ఛాన్స్ ఇవ్వట్లేదు!

Samantha: టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ సమంత బాలీవుడ్లో పెద్ద స్థాయిలో ఎంట్రీ ఇవ్వాలని చాలా కాలంగా ప్రయత్నిస్తోంది. ఇప్పటికే వెబ్ సిరీస్లతో హిందీ ప్రేక్షకులకు దగ్గరైన సమంత.. ఇప్పుడు వెండితెరపై కూడా మెరుస్తుందని అభిమానులు ఆశించారు. కానీ తాజా పరిణామాలు చూస్తుంటే ఆమె ఆశలు మళ్లీ ఆగిపోయినట్టే కనిపిస్తున్నాయి.
బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సల్మాన్ ఖాన్ వరుస ఫ్లాప్స్తో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాడు. ఒకప్పుడు బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డులు సృష్టించిన సల్మాన్కు ఇప్పుడు భారీ హిట్ చాలా అవసరంగా మారింది. షారుక్ ఖాన్, అమీర్ ఖాన్ లాంటి హీరోలు 1000 కోట్ల మార్క్ను దాటేసినా.. సల్మాన్ మాత్రం ఇంకా ఆ ఫీట్ అందుకోలేకపోతున్నాడు.
‘బజరంగీ భాయిజాన్’, ‘టైగర్ జిందా హై’ వంటి సినిమాలు భారీ విజయాలు సాధించాయి. కానీ తర్వాత వచ్చిన ‘కిసీ కా భాయ్ కిసీ కీ జాన్’, ‘సికందర్’ వంటి సినిమాలు నిరాశపరిచాయి. ముఖ్యంగా రష్మిక మందన్న ఉన్నా కూడా ‘సికందర్’కు పెద్దగా కలిసిరాలేదు. దీంతో ఇప్పుడు సల్మాన్ కథల ఎంపికలో చాలా జాగ్రత్త పడుతున్నాడని తెలుస్తోంది.
ప్రస్తుతం సల్మాన్ ఖాన్ తెలుగు దర్శకుడు వంశీ పైడిపల్లి దర్శకత్వంలో ఓ భారీ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ చేయబోతున్నాడు. ఈ సినిమాను దిల్ రాజు నిర్మిస్తున్నట్లు సమాచారం. ‘వారసు’ తర్వాత వంశీ పైడిపల్లి కొంత గ్యాప్ తీసుకుని ఇప్పుడు మళ్లీ మెగా ప్రాజెక్ట్తో రాబోతున్నాడు. ఈ మూవీలో హీరోయిన్గా నయనతార నటిస్తోందని వార్తలు వస్తున్నాయి.
ఇక మరోవైపు దర్శక ద్వయం రాజ్ నిడిమోరు - కృష్ణ డీకే తో కూడా సల్మాన్ ఖాన్ ఓ సినిమా ప్లాన్ చేస్తున్నాడట. కామెడీతో కూడిన సూపర్ హీరో కథను రాజ్ అండ్ డీకే సిద్ధం చేశారని, సల్మాన్కు కథ చాలా నచ్చిందని బాలీవుడ్ మీడియాలో ప్రచారం జరుగుతోంది.
ఈ ప్రాజెక్ట్లో హీరోయిన్గా మొదట సమంత పేరే వినిపించింది. రాజ్ అండ్ డీకే దర్శకత్వంలో వచ్చిన ‘సిటాడెల్: హనీ బన్నీ’ వెబ్ సిరీస్తో సమంతకు మంచి పేరు వచ్చింది. దీంతో మరోసారి వాళ్లతో కలిసి సినిమా చేస్తుందని అందరూ అనుకున్నారు.
కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి మారిపోయిందట. తాజా సమాచారం ప్రకారం బాలీవుడ్ సీనియర్ హీరోయిన్ కరీనా కపూర్ను మూవీ టీమ్ సంప్రదించినట్లు తెలుస్తోంది. కథ నచ్చడంతో కరీనా కూడా వెంటనే ఓకే చెప్పిందని టాక్ వినిపిస్తోంది.
ఇప్పటికే సల్మాన్ ఖాన్ - కరీనా కపూర్ కాంబినేషన్కు మంచి క్రేజ్ ఉంది. వీరిద్దరూ కలిసి చేసిన ‘బాడీగార్డ్’, ‘బజరంగీ భాయిజాన్’ వంటి సినిమాలు బ్లాక్బస్టర్ హిట్స్గా నిలిచాయి. అందుకే ఇప్పుడు మరోసారి అదే సెంటిమెంట్ను రిపీట్ చేయాలని సల్మాన్ భావిస్తున్నాడని అంటున్నారు.
ఇలా చూస్తుంటే సమంతకు మరో పెద్ద బాలీవుడ్ అవకాశం చేజారినట్టే కనిపిస్తోంది. ఇది ఆమె భర్త సినిమా అయినా కానీ ఆ ఛాన్స్ ఆమెకు రాకపోవడం గమనర్హం. ఇప్పటికే ఆమె హిందీలో వెబ్ సిరీస్లకే పరిమితమైందనే కామెంట్స్ వినిపిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఈ సినిమా కూడా చేతిలో నుంచి జారిపోతే.. బాలీవుడ్ వెండితెరపై సమంత కనిపించడం ఇంకా ఆలస్యమయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని సినీ వర్గాలు మాట్లాడుకుంటున్నాయి.