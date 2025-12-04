Raj Nidimoru: శోభక్క వల్లే ఇదంతా.. సమంత భర్త రాజ్ సెన్సేషనల్ కామెంట్స్

Raj Nidimoru About Sobha : సమంత, దర్శకుడు రాజ్ పెళ్లి చేసుకున్న దగ్గర నుంచి.. అతడి గురించి ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకోవడానికి అభిమానులు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఎన్నో హిందీ వెబ్ సిరీస్ తీసిన ఈయన మన ఆంధ్రప్రదేశ్లోని తిరుపతి వాసి కావడం గమనార్హం. ఈ క్రమంలో తాజాగా రాజ్ చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి..
దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరి.. సమంతను పెళ్లి చేసుకున్న దగ్గర నుంచి.. వార్తల్లో మరింత నిలుస్తూ ఉన్నారు. గత కొంతకాలంగా వీరిద్దరూ డేటింగ్ చేస్తున్నారని ఎన్నో వార్తలు వచ్చాయి. అయితే ఈ విషయం గురించి ఇద్దరు కూడా ఎక్కడా స్పందించలేదు.
మరోపక్క సోషల్ మీడియాలో మాత్రం వీళ్ళిద్దరూ ప్రేమలో ఉన్నారు అన్న విషయాలు వీళ్ళ ఫోటోల ద్వారా తెలుస్తూనే వచ్చాయి.. ఇక హఠాత్తుగా డిసెంబర్ 1.. పెళ్లి చేసుకుని అభిమానులను షాక్ కి గురి చేశారు వీరిద్దరు.
ఈ క్రమంలో రాజ్ గురించి ఎన్నో విషయాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. తిరుపతిలో పుట్టి, పెరిగిన రాజ్.. ఆ తరువాత అమెరికాలో ఎమ్మెస్ చేసి.. బాలీవుడ్ లో కొన్ని సూపర్ హిట్ వెబ్ సిరీస్ తెరకెక్కించారు. అయితే రాజ్ ఫ్యామిలీ మూలాలు ఉండేది మాత్రం మన తెలుగు రాష్ట్రంలోనే
ఫ్యామిలీ మ్యాన్ తరువాత.. రాజ్ ఒకసారి తెలుగు రాష్ట్రంలో జరిగిన ఒక సత్సంగం కి రాగా.. అక్కడ ఆయన పూర్తిగా తెలుగులో మాట్లాడి అందరిని ఆకట్టుకున్నారు. ఆ సత్సంగం శోభ అనే హామీ నిర్మించడం వల్ల అలానే తను రాజ్ ఎంతగానో గౌరవించే వ్యక్తుల్లో ఒకరు కావడం విశేషం.
ఇక ఆ సత్సంగంలో మాట్లాడుతూ..”సినిమా తీయడం అలానే సినిమా గురించి ప్రశ్నలు అడిగితే చెప్పడం వచ్చు కానీ.. ఇలా ఇక్కడికి రావడం ఇదే మొదటిసారి.. శోభక్క వినిపిస్తోందా..”అని అక్కడ ఉన్న శోభ గారిని అడిగారు.
"శోభక్క కోసమే వచ్చాను.. నేను తనని శోభక్కనే పిలుస్తాను.. చిన్నప్పుడు నుంచి చుట్టూ మా అంటీ..వాళ్ళు అలానే మా అమ్మ ఇలా చాలామంది ఆడవాళ్ళ చుట్టూ పెరిగాను,"అని చెప్పుకొచ్చారు. ఇక రాజ్ పూర్తిగా తెలుగులో మాట్లాడిన ఈ వీడియో అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది.