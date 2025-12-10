Raj Nidimoru: శోభ పక్కన కూర్చొని తెలుగులో పాట పాడిన.. సమంత భర్త రాజ్ నిడిమోరి..!

Samantha husband Raj Nidimoru: సమంతను పెళ్లి చేసుకున్న దగ్గర నుంచి దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరి వార్తల్లో తెగ తెలుస్తూ ఉన్నారు. ఈ దర్శకుడికి గతంలో పెళ్లి అవ్వగా.. మొదటి భార్యకు విడాకులు ఇచ్చి సమంతను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఇక సమంత ఈ దర్శకుడు ప్రేమలో ఉంది అని తెలిసిన దగ్గర నుంచి ఈయన గురించి తెలుసుకోవడానికి తెలుగు ప్రేక్షకులు ఎంతో ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు..
సమంతను ప్రేమిస్తున్నారు అన్న దగ్గర నుంచి.. ఫ్యామిలీ మెంబర్ దర్శకుడు రాజ్ పైన అభిమానుల నిఘా మొదలైంది. ఇలా ఎవరు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు అనే విషయాల గురించి సమంత.. అభిమానులను తెగ చర్చించుకోవడం ప్రారంభించారు.
ముందుగా అందరూ.. ఈయన బాలీవుడ్ దర్శకుడు అని పొరపాటు పడగా.. చివరిగా రాజ్ తిరుపతికి చెందిన అబ్బాయి అని తెలిసింది. తిరుపతిలో ఎస్వీయూ కాలేజ్ లోనే రాజు తన విద్యాభ్యాసం కూడా చేశారు.
ఆ తర్వాత అమెరికాలో చదివి.. బాలీవుడ్ లో దర్శకుడిగా మారారు. ఎన్నో వెబ్ సిరీస్ తెరకెక్కించి మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు. అయితే రాజ్ ఫ్యామిలీ అలానే రాజ్ బంధువులు చాలామంది ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోనే ఉన్నారు.
ఈ క్రమంలో శోభ గారు అనే ఆమె ఒక సత్సంగం ఏర్పాటు చేసినప్పుడు రాజ్ ఆ సత్సంగం కి వచ్చి శోభ గారి గురించి అలానే దేవుడి గురించి ఎన్నో గొప్ప వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇక అప్పుడే మహాగణపతి పాట కూడా ఆయన ఆమె పక్కన కూర్చొని పాడారు.
ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతూ ఉండడంతో.. సమంత భర్త ఇంత మంచి సింగరా అంటూ ఎంతో మంది అభిమానులు ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తూ ఉన్నారు.