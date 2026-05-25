Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Samantha: తిరుపతి అబ్బా మాది.. అందుకే సమంతను తిరుపతి స్లాంగ్‌లో మాట్లాడించాం.. ఆమె భర్త రాజ్ కామెంట్స్ వైరల్

Samantha: తిరుపతి అబ్బా మాది.. అందుకే సమంతను తిరుపతి స్లాంగ్‌లో మాట్లాడించాం.. ఆమె భర్త రాజ్ కామెంట్స్ వైరల్

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 25, 2026, 09:57 PM IST|Updated: May 25, 2026, 09:57 PM IST

Samantha:సమంత ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న మా ఇంటి బంగారం సినిమా ట్రైలర్ ఈరోజు ఘనంగా విడుదలైంది. ఈ ట్రైలర్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో భారీగా వైరల్ అవుతోంది. ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్, యాక్షన్, రాయలసీమ బ్యాక్‌డ్రాప్‌తో వచ్చిన ఈ ట్రైలర్ అభిమానులను బాగా ఆకట్టుకుంది. ముఖ్యంగా సమంత మాట్లాడిన రాయలసీమ యాస అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.

Samantha Rayalaseema Accent1/5

సమంత తిరుపతి స్లాంగ్

నందినీ రెడ్డి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాపై ఇప్పటికే మంచి అంచనాలు ఉన్నాయి. సమంత పెళ్లి తర్వాత విడుదల కానున్న మొదటి సినిమా కావడంతో అభిమానుల్లో మరింత ఆసక్తి కనిపిస్తోంది. అలాగే ఈ సినిమాకు సమంత భర్త రాజ్ నిర్మాతగా వ్యవహరించడం కూడా ప్రత్యేకంగా మారింది.  

Maa Inti Bangaram Trailer2/5

రాజ్ నిడిమోరు కామెంట్స్

ట్రైలర్‌లో సమంత పూర్తిగా రాయలసీమ అమ్మాయిలా కనిపించింది. ఆమె డైలాగ్స్ చెప్పిన తీరు, బాడీ లాంగ్వేజ్, యాక్షన్ సీన్స్ అన్నీ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి. ముఖ్యంగా తిరుపతి స్లాంగ్‌లో సమంత మాట్లాడటం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతోంది.  

Samantha Husband Raj3/5

సమంత భర్త రాజ్

ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్‌లో యాంకర్ రాజ్‌ను సరదాగా ప్రశ్నలు అడిగింది. వరుసగా తెలుగు ప్రశ్నలు రావడంతో రాజ్ కూడా ఫన్నీగా స్పందించారు. “నాకు కొంచెం కొంచెం తెలుగు వచ్చు” అంటూ మొదట నవ్వులు పూయించారు. ఆ తర్వాత “మీకు క్లుప్తంగా చెప్పాలా లేక విశ్లేషణగా చెప్పాలా” అంటూ తెలుగులోనే మాట్లాడి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు.  

Raj Nidimoru Comments4/5

మా ఇంటి బంగారం ట్రైలర్

అయితే ఈ ఈవెంట్‌లో ఎక్కువగా వైరల్ అవుతున్న మాట మాత్రం “తిరుపతి అబ్బా మాది” అన్న డైలాగ్. రాజ్ మాట్లాడుతూ, “మా ఊరు తిరుపతి. అందుకే సినిమా మొత్తం సమంతను తిరుపతి స్లాంగ్‌లో మాట్లాడించాం” అని చెప్పారు. ఈ మాటలకు అభిమానులు భారీగా చప్పట్లు కొట్టారు.  

Samantha Tirupati Slang5/5

సమంత రాయలసీమ యాస

సమంత కూడా ట్రైలర్‌లో చాలా సహజంగా ఆ యాసలో మాట్లాడి ఆకట్టుకుంది. ఆమె చెప్పిన కొన్ని డైలాగ్స్ ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. అభిమానులు అయితే “సమంతలో కొత్త యాంగిల్ చూశాం” అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు సంగీతాన్ని సంతోష్ నారాయణన్ అందిస్తున్నారు. గుల్షన్ దేవయ్య, శ్రీముఖి, గౌతమి కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. మా ఇంటి బంగారం సినిమా జూన్ 19న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ట్రైలర్‌కు వస్తున్న స్పందన చూస్తుంటే ఈ సినిమా మంచి విజయాన్ని అందుకునే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

Tags:
Samantha maa inti bangaram
Samantha Tirupati Slang
Raj Nidimoru comments
Samantha husband Raj
Maa Inti Bangaram trailer
Samantha Rayalaseema Accent
Nandini Reddy Movie

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Harish Rao: పెట్రోల్‌, డీజిల్‌పై రేవంత్‌ రెడ్డి వ్యాట్‌ తగ్గించాలి.. హరీశ్‌ రావు లేఖ

Harish Rao: పెట్రోల్‌, డీజిల్‌పై రేవంత్‌ రెడ్డి వ్యాట్‌ తగ్గించాలి.. హరీశ్‌ రావు లేఖ

Harish Rao18 min ago
2

Maa Inti Bangaram Trailer: ఒక్కొక్కరిని కొడతా చూడు… ఏముందబ్బా ట్రైలర్‌లో సమంత మాస్

Samantha Maa Inti Bangaram Trailer48 min ago
3

ఆస్తి కోసం సొంత చెల్లెళ్లను బయటకు గెంటేస్తున్నారు: తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ సంచలన వ్యాఖ్య

Telangana CM Revanth reddy1 hr ago
4

Coimbatore petrol bomb attack Video: యువతి ఇంటి మీద పెట్రోల్ బాంబుతో దాడి.. వీడియో

Tamil Nadu1 hr ago
5

కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బ్యాడ్ న్యూస్.. OPS మళ్లీ తీసుకురావడం కష్టమే..! ఎందుకంటే?

8th Pay Commission2 hrs ago