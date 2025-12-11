Samantha: సమంత నా డార్లింగ్.. నా భార్య కన్నా ఎక్కువ.. మేమిద్దరం ఎల్కేజీ క్లాస్ మేట్స్.. స్టార్ హీరో షాకింగ్ కామెంట్..

Samantha Personal Life : సమంతకు ఈ మధ్యనే రెండో పెళ్లి అయ్యి.. ఆ వార్త ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో తెగ ట్రెండ్ అవుతున్న సంగతి తెలిసిందే. సమంత పెళ్లి ఫోటోలు అన్నీ కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ అందరిని ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఈ క్రమంలో సమంత గురించి ఒక స్టార్ హీరో చెప్పిన మాటలు అభిమానులను మరింత ఆకట్టుకుంటున్నాయి..
సమంత గురించి ఒక స్టార్ హీరో చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతూ అందరిని ఆకట్టుకుంటున్నాయి. సమంత తనకు డార్లింగ్ లాగా అని.. సమంత తనకు ఎల్కేజీ క్లాస్మేట్ లాగా అని చెప్పుకొచ్చారు ఈ స్టార్ హీరో.
ఈ స్టార్ హీరో మరెవరో కాదు.. మొదట్లో తెలుగులో అందాల రాక్షసిలాంటి బ్లాక్ బస్టర్ అందుకొని ఇప్పుడు గర్ల్ ఫ్రెండ్ లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాని దర్శకుడిగా మనకు అందించిన రాహుల్ రవీంద్రన్. సమంతకు.. రాహుల్ రవీంద్రన్ కు ఒక స్పెషల్ బాండ్ ఉంది.. అనేది అందరికీ తెలిసిందే.
ఈ క్రమంలో తాజాగా గర్ల్ ఫ్రెండ్ సినిమా గురించి రాహుల్ మాట్లాడుతూ.. సమంత గురించి కొన్ని కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. సమంత తనకు ఏం మాయ చేసావే సినిమా కన్నా కూడా ముందే తెలుసు అని.. సమంత, తను కలిసి ఇద్దరికీ ఫస్ట్ సినిమా అయిన ఒక తమిళ్ సినిమా చేశాము అని.. కానీ మధ్యలో సమంత ఏ మాయ సినిమా షూటింగ్ కూడా జరిగి అది ముందు రిలీజ్ అయింది అని తెలిపారు.
ఒకరకంగా తను సమంత ఎల్కేజీ నుంచి క్లాస్మేట్స్ లాగా అని.. చిన్మయికి సమంత డార్లింగ్ అని కానీ తన భార్య చిన్న ఈ కన్నా కూడా సమంత తనకు ఇంకా ఎక్కువ డార్లింగ్ అని చెప్పుకొచ్చారు రాహుల్. ఎక్కడ ఉన్న అమ్మాయి బాగుండాలి అని తను, చిన్మయి అనుకుంటూ ఉంటాము అని తెలిపారు.
ఇక రాహుల్ సమంత గురించి చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతూ సమంత అభిమానులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఇక డిసెంబర్ 1న పెళ్లి చేసుకున్న సమంత వెంటనే మా ఇంటి బంగారం సినిమా షూటింగ్ మొదలుపెట్టి సినిమాతో బిజీగా ఉంది.