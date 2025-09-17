Samantha: ఆ పనులన్నీ చేస్తూ తెగ ఎంజాయ్ చేస్తున్న సమంత.. వైరల్ అవుతున్న ఫోటోలు..

Samantha Viral Photos : సినిమాలకన్నా కూడా తన ఇంస్టాగ్రామ్ అకౌంట్ ద్వారా తరచు వార్తల్లో నిలుస్తూ ఉంటుంది సమంత. ఈమధ్య సమంత సినిమాలు తగ్గించిందేమో కానీ.. సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసే ఫోటోలు మాత్రం తగ్గించడం లేదు. రోజు తగ్గేదెలా అంటూ తన జీవితంలో ఏం జరుగుతుందో అవన్నీ ఫోటోల రూపంలో షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది..
ఇంస్టాగ్రామ్ ఓపెన్ చేస్తే చాలు.. సమంత ఫోటోలు తప్పకుండా కనిపిస్తాయి. ఎందుకంటే ప్రతిరోజు తన జీవితంలో జరిగే ప్రతి విషయాన్ని.. సమంత ఫోటోల రూపంలో ఇంస్టాగ్రామ్ లో షేర్ చేసుకుంటూనే ఉంటుంది.
ఈ క్రమంలో తాజాగా సమంత షేర్ చేసుకున్న ఫోటోలు అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఇవన్నీ ఫోటోలలో సమంత సీక్రెట్ అల్కమ్ అనే వెల్నెస్ క్లబ్ కి వెళ్ళినట్టు తెలుస్తోంది.
అక్కడ యోగా చేస్తూ అలానే తింటూ అక్కడ వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ.. ఇలా పనులన్నీ చేస్తూ తెగ ఎంజాయ్ చేస్తూ కనిపించింది సమంత.
అంతేకాకుండా తను చదువుతా ఉన్న పుస్తకాన్ని అలానే తను అక్కడ నివసించిన బెడ్ రూమ్ ఫోటోలను కూడా షేర్ చేసింది ఈ హీరోయిన్..
లివింగ్ లేట్లీ అంటూ క్యాప్షన్ పెట్టి ఈ ఫొటోస్ ని సమంత షేర్ చేయగా.. అవి కాస్త ప్రస్తుతం తెగ వైరల్ అవుతూ అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నాయి.