Samantha: బాపు బొమ్మలా మెరిసిపోతున్న సమంత.. అబ్బబ్బా ఎంత అందంగా ఉందో..!

Samantha: సమంత.. ఈ స్టార్ హీరోయిన్ గురించి ప్రత్యేకంగా ఇంట్రడక్షన్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. విడాకులు, పెళ్లి వార్తలతో నెట్టింట్లో ఎప్పుడూ హాట్ టాపిక్గానే ఉండేది సామ్. అయితే నాగచైతన్యతో డివొర్స్, రాజ్ నిడిమోరుతో రెండో పెళ్లి తర్వాత మళ్లీ బిజీగా మారిన సామ్.. తన పర్సనల్ లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేస్తోంది. సోషల్ మీడియాలో ఎంతో యాక్టివ్గా ఉండే సమంత.. తాజాగా బాపు బొమ్మలా దిగిన ఫోటోలను షేర్ చేయగా ఫుడ్ ట్రెండ్ అవుతున్నాయి.
అక్కినేని నాగచైతన్యతో విడాకుల తర్వాత కొన్నాళ్లు ఒంటరిగానే ఉంది సమంత. వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎదురైన బాధ నుంచి కోలుకోవడానికి ఫ్రెండ్స్తో కలిసి విహారయాత్రలు చేయడం, యోగా, ధ్యానం వైపు వెళ్లింది సామ్. ఇంతలో మయోసైటిస్ అనే అరుదైన వ్యాధి బారినపడి దాని నుంచి ఎంతో కష్టపడి కోలుకుంది.
హిందీలో ది ఫ్యామిలీ మెన్, సిటాడెల్ వెబ్ సిరీస్లతో దేశవ్యాప్తంగా ఫాలోయింగ్ సంపాదించింది సామ్. ఈ వెబ్సిరీస్ల షూటింగ్ సమయంలో దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరుతో సమంత పరిచయం ప్రేమగా మారింది. వీరిద్దరి మధ్య ఏదో నడుస్తోందని మీడియా కోడై కూసినప్పటికీ.. ఇద్దరూ బయటపడకుండా సీక్రెట్గా ప్రేమాయణం సాగించారు.
ఇక గతేడాది డిసెంబర్ 1వ తేదీన రాజ్, సమంత కోయంబత్తూరులోని ఈషా ఫౌండేషన్ ఆవరణలో భూత శుద్ధి ప్రక్రియ అనే సాంప్రదాయంలో పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఇక పెళ్లి తర్వాత వరుస ప్రాజెక్ట్స్తో బిజీగా మారింది సామ్.
ప్రస్తుతం తన సొంత నిర్మాణ సంస్థ ట్రాలాల పిక్చర్స్ బ్యానర్పై తెలుగులో మా ఇంటి బంగారం సినిమాను నిర్మిస్తూ నటిస్తుంది. సమంత స్నేహితురాలు నందిని రెడ్డి ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. అలాగే మరికొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ చర్చల దశలో ఉన్నాయి.
అయితే సోషల్ మీడియాలో ఎంతో యాక్టివ్గా ఉండే సమంత తాజాగా.. కొన్ని ఫోటోలను తన అభిమానులతో షేర్ చేసింది. ఇందులో మస్టర్ట్ ఎల్లో చీర, గ్రీన్ కలర్ బ్లౌజ్తో.. సమంత బాపు బొమ్మలా మెరిసిపోతుంది. ఇక ఈ ఫోటోలు చూసిన సామ్ ఫ్యాన్స్, నెటిజన్స్.. వావ్ సో బ్యూటిఫుల్, లుకింగ్ లైక్ చందమామ, సో ప్రెట్టీ అంటూ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు.