Samantha caught on camera once again with Raj Nidimoru: సినిమాల కన్నా సమంత వ్యక్తిగత జీవితంపై అందరికి ఆసక్తి ఉంది. దానికి తగ్గట్టుగానే సమంత వ్యవహారం నడుస్తోంది. విడాకుల అనంతరం ఒకరితో ప్రేమలో ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. తాజాగా మళ్లీ అతడితో రెడ్ హ్యాండెడ్గా దొరికారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
వ్యక్తిగత జీవితం కారణంగా హీరోయిన్ సమంత తరచూ వార్తల్లో నిలుస్తోంది. నాగచైతన్యతో విడాకుల అనంతరం ఒంటరిగా మారిన సమంత ప్రస్తుతం ఒకరితో ప్రేమలో ఉందని ప్రచారం జరుగుతోంది. ఆ పుకార్లకు మరింత బలం వచ్చేలా సమంత చర్యలు ఉంటున్నాయి. తాజాగా మరోసారి అతడితో సమంత కనిపించింది.
ప్రముఖ నిర్మాత, దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరుతో సమంత ప్రేమలో ఉందని.. ప్రస్తుతం వారిద్దరూ డేటింగ్ చేస్తున్నారని పుకార్లు వస్తున్నాయి. ఇవి పుకార్లు కాదు వాస్తవమేనని చెప్పేందుకు సమంత తరచూ రాజ్ నిడిమోరుతో కనిపిస్తోంది. తాజాగా వారిద్దరూ ముంబైలో ఒక జిమ్ వద్ద కనిపించారు. వర్కౌవుట్స్ అనంతరం ఒకరి తర్వాత ఒకరు బయటకు వచ్చారు. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.
జిమ్ నుంచి బయటకు వచ్చిన అనంతరం సమంత, రాజ్ ఇద్దరూ ఒకే కారులో వెళ్లిపోయారు. ముందు రాజ్ బయటకు వచ్చి కారు ఎక్కగా.. అనంతరం వచ్చిన సమంత అదే కారులో ఎక్కి కూర్చున్నారు. ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు రకరకాల కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
గతంలోనూ సమంత, రాజ్ నిడిమోరు కలిసి కనిపించారు. తిరుమల, సమంత నటించిన సినిమా సక్సెస్ ఈవెంట్లో రాజ్ ప్రత్యక్షమయ్యారు. వారిద్దరూ కలిసి ఉన్న ఫొటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో సమంతతో వ్యవహారం రాజ్ నిడిమోరు భార్య సంచలన పోస్టులు చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే.
సమంతకు రాజ్ నిడిమోరు 'ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సీజన్ 2'తో పరిచయం ఏర్పడింది. అతడి దర్శకత్వంలో రూపొందించిన వెబ్ సిరీస్లో సమంత నటించింది. ఆ సమయంలోనే రాజ్తో సమంత దగ్గరయ్యారని.. ఇప్పుడు ప్రేమ వ్యవహారం కొనసాగుతోందని తెలుస్తోంది. 'సిటాడెల్: హనీ బన్నీ'లో కూడా సమంత, రాజ్ కలిసి పనిచేశారు.
38 ఏళ్ల సమంత 46 ఏళ్ల రాజ్ నిడిమోరుతో కలిసి జీవించేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. రాజ్ నిడిమోరు తన మొదటి భార్య శ్యామలి డే నుంచి 2022లో విడాకులు తీసుకున్నట్టు సమాచారం. ఇక సమంత 2017లో నటుడు నాగ చైతన్యను వివాహం చేసుకుని.. 2021లో విడాకులు పొందారు. ప్రస్తుతం డేటింగ్లో కొనసాగుతున్న ఈ జంట త్వరలో పెళ్లి చేసుకునే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.