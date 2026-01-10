Actress Samantha: స్టార్ హీరోయిన్ సమంత నందిని రెడ్డి దర్శకత్వంలో నటిస్తున్న లేటెస్ట్ మూవీ "మా ఇంటి బంగారం". రీసెంట్గా ఆ సినిమా టీజర్ ట్రైలర్లో భాగంగా.. సామ్ తన అందంతో ఫుల్ ఫిదా చేసేసింది. ఆ ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయగా.. నెట్టింట ట్రెండింగ్గా మారాయి.
నటి సమంత కెరీర్లో కొంత కాలం గ్యాప్ తర్వాత ఇప్పుడు మా ఇంటి బంగారం అనే సినిమాతో రాబోతుంది. ఆ సినిమాకి సంబంధించిన టీజర్ ట్రైలర్ను రీసెంట్గా రిలీజ్ చేయగా.. చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. యాక్షన్స్ సీక్వెన్స్లతో అదరగొట్టేసింది సమంత. ఆడియెన్స్ ఇచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్తో చాలా ఖుషీగా ఉంది సామ్.
మా ఇంటి బంగారం టీజర్ ట్రైలర్ రిలీజ్కి.. బాపు బొమ్మలా చీరకట్టులో సింపుల్ లుక్తో కన్పించింది సమంత. చీరలో ఎంతో చూడముచ్చటగా ఉంది సామ్. ఇక ఆ ఫోటోలను చూసిన ఆమె అభిమానులు, నెటిజన్లు.. బాపు గారి బొమ్మ అంటూ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు.
ఇక సమంత, నాగచైతన్య విడాకులకు ముందు ఎప్పుడు చూసిన చాలా హ్యాపీగా, జాయ్ఫుల్గా కన్పించేది. కానీ ఆ తర్వాత సామ్ ముఖంలో ఆ నవ్వు మాయమైపోయింది. ఎప్పుడూ కూడా స్యాడ్గా కన్పించేది. అయితే రీసెంట్గా సమంతలో వచ్చిన మార్పును చూసి ఆమె ఫ్యాన్స్ అంతా ఫుల్ హ్యాపీ అవుతున్నారు.
రాజ్ నిడిమోరుతో పెళ్లి తర్వాత సమంత మునుపటిలా కన్పిస్తుంది. ఎయిర్పోర్ట్స్లో కానీ.. ఈవెంట్స్లో కానీ.. పాత సమంత ఎంత హ్యాపీగా ఉండేదో మళ్లీ అదే క్యూట్నెస్ సామ్లో కన్పిస్తోంది.
రాజ్.. సామ్ లైఫ్లో మరోసారి హ్యాపీనెస్ని తీసుకొచ్చాడని..సమంతని ఎప్పుడూ కూడా రాజ్ ఇంతే సంతోషంగా చూసుకోవాలంటూ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు ఆమె అభిమానులు.