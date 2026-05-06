Samantha:టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ సమంత అభిమానులకు తాజా అప్డేట్ పెద్ద షాక్గా మారింది. ఆమె ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కుతున్న ‘మా ఇంటి బంగారం’ సినిమా అనుకున్న తేదీకి విడుదల కాకుండా వాయిదా పడింది. మొదట ఈ సినిమాను మే 2026లో రిలీజ్ చేయాలని ప్లాన్ చేశారు. కానీ ఇప్పుడు అధికారికంగా కొత్త రిలీజ్ డేట్ను ప్రకటించారు.
తాజా సమాచారం ప్రకారం, ఈ సినిమా జూన్ 19, 2026న థియేటర్లలోకి రానుంది. దీంతో అభిమానులు కొంత నిరాశ చెందుతున్నారు. ఎందుకంటే సమంత చాలా గ్యాప్ తర్వాత ఈ సినిమాతో గ్రాండ్ కంబ్యాక్ ఇవ్వబోతుందని భావించారు.
ఈ సినిమా ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, ఇది మహిళా ప్రధాన కథతో తెరకెక్కుతున్న యాక్షన్-ఫ్యామిలీ డ్రామా. సమంత ఇందులో నటించడమే కాకుండా, నిర్మాణంలో కూడా భాగస్వామ్యం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. దర్శకురాలు నందినీ రెడ్డి తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రం 1980ల నేపథ్యంలో సాగుతుందని సమాచారం. యాక్షన్, భావోద్వేగాలు కలిపిన కథతో ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుందని టీమ్ నమ్మకంగా ఉంది.
వాయిదాకు కారణాల విషయానికి వస్తే, పోస్టు ప్రొడక్షన్ పనులు పూర్తి చేయడం, సరైన రిలీజ్ టైమ్ ఎంపిక వంటి అంశాలే ప్రధాన కారణాలుగా తెలుస్తోంది. అలాగే బాక్సాఫీస్ వద్ద పోటీని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఇండస్ట్రీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
ఇదిలా ఉండగా, సమంత ఇప్పటికే ఆరోగ్య కారణాలతో కొంతకాలం సినిమాలకు దూరంగా ఉన్న విషయం తెలిసిందే. ఇప్పుడు ఈ సినిమా ద్వారా ఆమె మళ్లీ ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుండటంతో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. అయితే రిలీజ్ వాయిదా పడటం అభిమానులకు చిన్న నిరాశగా మారింది.
అయినా కూడా, మంచి కంటెంట్తో వస్తే ఆలస్యం అయినా పరవాలేదని ఫ్యాన్స్ భావిస్తున్నారు. జూన్ 19న విడుదలయ్యే ఈ సినిమా సమంతకు బలమైన కంబ్యాక్ ఇస్తుందా లేదా అన్నది చూడాలి. మొత్తానికి, ఈ వాయిదా వార్త ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది.