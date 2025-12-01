English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Samantha Marriage: కొత్త జీవితంలోకి సమంత.. నేడే రాజ్ నిడిమోరుతో సామ్ పెళ్లి..!

Samantha Marriage: కథానాయిక సమంత (Samantha Ruth Prabhu)  అక్కినేని నాగ చైతన్య తో విడాకుల తర్వాత మయాసిటీస్ తో కొంత కాలం బాధపడి ఇపుడిపుడే కోలుకుంటోంది. అంతేకాదు గత కొంత కాలంగా రాజ్ నిడిమోరుతో చెట్టాపట్టాలేసుకొని తిరుగుతోంది. తాజాగా ఈ రోజు సమంత.. రాజ్ నిడిమోరును పెళ్లి చేసుకోబోతున్నట్టు ఓ వార్త వైరల్ అవుతోంది. 
సమంత.. గురించి కొత్తగా పరిచయాలు అక్కర్లేదు. టాలీవుడ్ అగ్ర కథానాయికగా  గత పదిహేనుళ్లుగా ఇలాయిస్తోంది.  రీసెంట్‌గా హీరోయిన్‌గా 15 యేళ్లు పూర్తి చేసుకుంది. ఇక తన తొలి చిత్ర హీరో అక్కినేని నాగ చైతన్యను పెళ్లి చేసుకుంది. 

ఆ తర్వాత సామ్, చైతూ మధ్య విభేదాలు తలెత్తడంతో వీళ్లిద్దరు విడాకులు తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఎవరి జీవితాన్ని వారు లీడ్ చేసుకుంటున్నారు. సామ్ తో విడాకుల తర్వాత నాగ చైతన్య.. శోభితను రెండో పెళ్లి చేసుకున్నాడు. మరోవైపు సమంత.. మాత్రం తనతో ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 2, సీటీడెల్ వంటి వెబ్ సిరీస్ లను తెరకెక్కించిన రాజ్ డీకే ద్వయంలో రాజ్ నిడిమోరుతో ప్రేమలో పడింది.

గత కొంత కాలంగా రాజ్ నిడిమోరుతో సమంత సన్నిహితంగా ఉంటున్న ఫోటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. అటు రాజ్ నిడిమోరుకు ఇది రెండో మ్యారేజ్. ఈ రోజు కోయంబత్తూరులో ఈషా యోగ సెంటర్ లో వీళ్లిద్దరు ఒకటి కానున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనిపై ఆమె భార్య శ్యామలీ ఓ పోస్ట్ చేసింది. 

దీంతో రాజ్ నిడిమోరు, సమంతల మ్యారేజ్ కన్పామ్ అనే విషయం స్పష్టమైంది. సమంత విషయానికొస్తే.. నాగ చైతన్య హీరోగా నటించిన 'ఏమాయా చేసావే' చిత్రంతో కథానాయికగా పరిచయమైంది సమంత. ఈ మూవీలో జెస్సీ పాత్రలో సామ్ నటనను మంచి పేరు తీసుకొచ్చింది.  అపుడు మొదలైన సామ్ ప్రయాణం ఇప్పటికీ అప్రతిహతంగా కొనసాగుతూనే ఉంది.  

ఆ మధ్య మయసిటీస్‌తో బాధపడింది. ఇపుడిపుడే ఆ వ్యాధి నుంచి కోలుకున్న సమంత.. మళ్లీ ఫిట్‌నెస్ పై శ్రద్ధ పెట్టింది. ఇన్నేళ్ల కెరీర్‌లో ఈమె కెరీర్ తొలినాళ్లలొ రూ.40 లక్షల పారితోషికం తీసుకుంది. ఇపుడు ఒక్కో సినిమాకు  రూ.. 3 కోట్ల వరకు తీసుకునే స్థాయికి ఎదిగింది. త్వరలో హాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇవ్వబోతుంది సామ్. 

