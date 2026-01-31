English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Samantha: సమ్మక్క సారలమ్మ గద్దెల వద్ద సమంత నిడిమోరు.. నెట్టింటా వైరల్‌ అవుతోన్న ఫోటో..!

Samantha: సమ్మక్క సారలమ్మ గద్దెల వద్ద సమంత నిడిమోరు.. నెట్టింటా వైరల్‌ అవుతోన్న ఫోటో..!

Samantha Medaram Photo Viral: మేడారం జాతర అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతుంది. అయితే, తాజాగా సమంత, రాజ్‌ నిడిమోరు సమ్మక్క, సారలమ్మ గద్దెల వద్ద ఉన్న ఫోటో నెట్టింటా వైరల్‌గా మారింది. ఈ ఫోటోలో సమంత పసుపు రంగు చీర ధరించి ఉంది. ఇటీవలె సమంత రాజ్‌లు పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
1 /5

సాధారణంగా నెట్టింటా సెలబ్రిటీలకు సంబంధించిన ఫోటోలు ఎప్పుడూ వైరల్‌ అవుతూనే ఉంటాయి. వారు ఎక్కడకు వెళ్లినా ఆ ఫోటోలు సోషల్‌ మీడియా వేధికగా షేర్‌ చేస్తారు. దానిపై భిన్న స్పందనలు వస్తుంటాయి. తాజాగా సమంత రాజ్‌ నిడిమోరుకు సంబంధించిన ఫోటో కూడా వైరల్‌ అవుతుంది  

2 /5

సమంత రాజ్‌నిడిమోరు ఇద్దరూ కలిసి మేడారం సమ్మక్క సారలమ్మ గద్దెల వద్ద నిలబడి ఉన్న ఫోటో వైరల్‌ అవుతోంది. ఈ ఫోటోలో సామ్‌ పసుపు రంగులో ఉన్న చీర ఎరుపు రంగు బార్డర్‌ ధరించింది. ఇక రాజ్‌నిడిమోరు తెల్లటి దుస్తులు కుర్తా పైజామా ధరించారు  

3 /5

ఇద్దరి ముఖానికి పసుపు, కుంకుమ ఉంది వీళ్లు అమ్మవార్ల దర్శనం అనతరం ఫోటో దిగినట్లు ఉంది. దీనిపై నెట్టింటా కామెంట్లు పెడుతున్నారు. అయితే, ఈ ఫోటో రియల్‌ కాదు.. కేవలం ఏఐ. దీన్ని నాగచైతన్య ఫ్యాన్స్‌ క్లబ్‌ ఫేస్‌బుక్‌ పోస్టులో వైరల్‌ అవుతోంది.  

4 /5

గతంలో కూడా సమంత బేబీ బంప్‌ ఏఐ ఫోటో కూడా వైరల్‌ అయింది. ఆ తర్వాత అది ఏఐ ఇమేజ్‌ అని తెలిసింది. దీంతో సమంత ఫ్యాన్స్‌ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సెలబ్రిటీలకు సంబంధించి ఇలాంటి సున్నితమైన అంశాలను ఏఐతో వైరల్‌ చేయడం సరికాదన్నారు  

5 /5

ఇదిలా ఉండగా గత సంవత్సరం డిసెంబర్‌ ప్రారంభంలోనే సమంత రాజ్‌నిడిమోరులు వివాహం చేసుకున్నారు. కోయంబత్తూర్‌లోని ఈశా యోగా సెంటర్‌ లింగభైరవి ఆలయంలో పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత వారే స్వయానా సోషల్‌ మీడియాలో పోస్ట్‌ చేశారు. ఇక రాజ్‌ నిడిమోరు ప్రముఖ డైరెక్టర్‌. (Credits: Facebook)

Samantha Medaram photo viral Samantha Sammakka Saralamma Samantha Raj Nidimoru temple visit Medaram Jathara celebrity news

Next Gallery

Mangli Sister Photo: సింగర్ మంగ్లీ చెల్లెల్ని ఎప్పుడైనా చూశారా? &#039;ఊ అంటావా..ఊఊ అంటావా&#039; పాటతో ఊపేసిన పాప ఈమెనే!