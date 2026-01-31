Samantha: సమ్మక్క సారలమ్మ గద్దెల వద్ద సమంత నిడిమోరు.. నెట్టింటా వైరల్‌ అవుతోన్న ఫోటో..!

Samantha Medaram Photo Viral: మేడారం జాతర అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతుంది. అయితే, తాజాగా సమంత, రాజ్ నిడిమోరు సమ్మక్క, సారలమ్మ గద్దెల వద్ద ఉన్న ఫోటో నెట్టింటా వైరల్గా మారింది. ఈ ఫోటోలో సమంత పసుపు రంగు చీర ధరించి ఉంది. ఇటీవలె సమంత రాజ్లు పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
సాధారణంగా నెట్టింటా సెలబ్రిటీలకు సంబంధించిన ఫోటోలు ఎప్పుడూ వైరల్ అవుతూనే ఉంటాయి. వారు ఎక్కడకు వెళ్లినా ఆ ఫోటోలు సోషల్ మీడియా వేధికగా షేర్ చేస్తారు. దానిపై భిన్న స్పందనలు వస్తుంటాయి. తాజాగా సమంత రాజ్ నిడిమోరుకు సంబంధించిన ఫోటో కూడా వైరల్ అవుతుంది
సమంత రాజ్నిడిమోరు ఇద్దరూ కలిసి మేడారం సమ్మక్క సారలమ్మ గద్దెల వద్ద నిలబడి ఉన్న ఫోటో వైరల్ అవుతోంది. ఈ ఫోటోలో సామ్ పసుపు రంగులో ఉన్న చీర ఎరుపు రంగు బార్డర్ ధరించింది. ఇక రాజ్నిడిమోరు తెల్లటి దుస్తులు కుర్తా పైజామా ధరించారు
ఇద్దరి ముఖానికి పసుపు, కుంకుమ ఉంది వీళ్లు అమ్మవార్ల దర్శనం అనతరం ఫోటో దిగినట్లు ఉంది. దీనిపై నెట్టింటా కామెంట్లు పెడుతున్నారు. అయితే, ఈ ఫోటో రియల్ కాదు.. కేవలం ఏఐ. దీన్ని నాగచైతన్య ఫ్యాన్స్ క్లబ్ ఫేస్బుక్ పోస్టులో వైరల్ అవుతోంది.
గతంలో కూడా సమంత బేబీ బంప్ ఏఐ ఫోటో కూడా వైరల్ అయింది. ఆ తర్వాత అది ఏఐ ఇమేజ్ అని తెలిసింది. దీంతో సమంత ఫ్యాన్స్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సెలబ్రిటీలకు సంబంధించి ఇలాంటి సున్నితమైన అంశాలను ఏఐతో వైరల్ చేయడం సరికాదన్నారు
ఇదిలా ఉండగా గత సంవత్సరం డిసెంబర్ ప్రారంభంలోనే సమంత రాజ్నిడిమోరులు వివాహం చేసుకున్నారు. కోయంబత్తూర్లోని ఈశా యోగా సెంటర్ లింగభైరవి ఆలయంలో పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత వారే స్వయానా సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఇక రాజ్ నిడిమోరు ప్రముఖ డైరెక్టర్. (Credits: Facebook)