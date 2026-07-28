/Sammatha Babymoon: సమంత మామ్-టు-బీ గ్లో ఫొటోలు వైరల్.. అభిమానులు ఫిదా!

సమంత మామ్ టు బీ గ్లో
ఈ కొత్త ఫొటోలు బయటకు రావడానికి ఒక రోజు ముందే సమంత తన థాయ్లాండ్ బేబీమూన్ ట్రిప్కు సంబంధించిన అందమైన ఫొటోలు, వీడియోలను సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది. "వెల్నెస్ ట్రావెల్ అంటే నాకు ఎప్పటినుంచో చాలా ఇష్టం" అంటూ ఆమె క్యాప్షన్ కూడా ఇచ్చింది.థాయ్లాండ్లోని ప్రశాంతమైన వెల్నెస్ రిసార్ట్లో సమంత ప్రకృతి అందాలను ఆస్వాదించింది. ఆరోగ్యకరమైన అల్పాహారం తీసుకోవడం, యోగా చేయడం, ప్రకృతి మధ్య నడకలు, భర్త రాజ్తో ప్రశాంతంగా గడిపిన క్షణాలను అభిమానులతో పంచుకుంది. ఆ ఫొటోలు కూడా సోషల్ మీడియాలో మంచి స్పందన అందుకున్నాయి.