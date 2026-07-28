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Sammatha Babymoon: సమంత మామ్-టు-బీ గ్లో ఫొటోలు వైరల్.. అభిమానులు ఫిదా!

Written ByVishnupriya
Published: Jul 28, 2026, 10:58 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 10:58 AM IST

Sammatha Babymoon:నటి సమంత రూత్ ప్రభు మరోసారి సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. తాజాగా ఆమె కొత్త ఫొటోలు ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ ఫొటోలను చూసిన అభిమానులు ఆమె అందాన్ని ప్రశంసిస్తూ వరుసగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

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సమంత తాజా ఫొటోలు

తాజా ఫొటోలో సమంత స్టైలిష్ బ్లాక్ అవుట్‌ఫిట్‌లో కనిపించింది. చిరునవ్వుతో ఎంతో ఆనందంగా నడుస్తూ కనిపించిన ఆమె లుక్ అందరినీ ఆకట్టుకుంది. ఆమె ముఖంలో కనిపిస్తున్న సహజమైన కాంతిని చూసి అభిమానులు "మామ్-టు-బీ గ్లో" అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.  

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సమంత వైరల్ ఫొటోలు

ఈ ఫొటోల్లో సమంతతో పాటు ఆమె భర్త, దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరు కూడా కనిపించారు. ఇద్దరూ కలిసి ఎంతో సింపుల్‌గా, సంతోషంగా కనిపించడంతో అభిమానులు ఈ జంటపై ప్రేమను వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వారి ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అవుతున్నాయి.  

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సమంత మామ్ టు బీ గ్లో

ఈ కొత్త ఫొటోలు బయటకు రావడానికి ఒక రోజు ముందే సమంత తన థాయ్‌లాండ్ బేబీమూన్ ట్రిప్‌కు సంబంధించిన అందమైన ఫొటోలు, వీడియోలను సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది. "వెల్‌నెస్ ట్రావెల్ అంటే నాకు ఎప్పటినుంచో చాలా ఇష్టం" అంటూ ఆమె క్యాప్షన్ కూడా ఇచ్చింది.థాయ్‌లాండ్‌లోని ప్రశాంతమైన వెల్‌నెస్ రిసార్ట్‌లో సమంత ప్రకృతి అందాలను ఆస్వాదించింది. ఆరోగ్యకరమైన అల్పాహారం తీసుకోవడం, యోగా చేయడం, ప్రకృతి మధ్య నడకలు, భర్త రాజ్‌తో ప్రశాంతంగా గడిపిన క్షణాలను అభిమానులతో పంచుకుంది. ఆ ఫొటోలు కూడా సోషల్ మీడియాలో మంచి స్పందన అందుకున్నాయి.

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సమంత గర్భం

వ్యక్తిగత జీవితంతో పాటు సమంత కెరీర్ కూడా ప్రస్తుతం అద్భుతంగా సాగుతోంది. ఆమె తాజా చిత్రం 'మా ఇంటి బంగారం' ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.100 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించి ఘన విజయం అందుకుంది. మహిళా ప్రధాన పాత్రతో తెరకెక్కిన తెలుగు సినిమాల్లో ఈ ఘనత సాధించిన తొలి చిత్రంగా ఇది నిలిచింది.  

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రాజ్ నిడిమోరు

దర్శకురాలు నందిని రెడ్డి తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులతో పాటు విమర్శకుల ప్రశంసలు కూడా అందుకుంటోంది. సమంత నటనకు మంచి మార్కులు పడుతున్నాయి. ఒకవైపు కుటుంబ జీవితంలో ఆనందకరమైన క్షణాలు, మరోవైపు కెరీర్‌లో వరుస విజయాలు సమంత జీవితాన్ని మరింత ప్రత్యేకంగా మార్చాయి. ఆమె తాజా చిరునవ్వు, సహజమైన అందం, విజయవంతమైన సినిమా కలిసి ప్రస్తుతం ఆమెను సోషల్ మీడియాలో అత్యంత చర్చనీయాంశంగా నిలిపాయి. అభిమానులు కూడా ఆమె ఆరోగ్యంగా, సంతోషంగా ఉండాలని ఆకాంక్షిస్తూ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు.

TAGS:
Samantha Ruth Prabhu
Samantha mom-to-be glow
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Samantha Pregnancy

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