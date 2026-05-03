Samantha Naga Chaitanya: విడాకుల తర్వాత ఒకే వేదికపై సమంత, నాగచైతన్య..మాజీ భార్యభర్తల వీడియో వైరల్!

2021లో విడాకులు తీసుకున్న తర్వాత సమంత, నాగచైతన్య మరోసారి ఒకే వేదికపై కనిపించారు. ప్రస్తుతం సమంత రాజ్ నిడిమోరును పెళ్లాడగా.. నాగచైతన్య శోభిత ఒక్కటయ్యారు. సమంత, నాగ చైతన్య ఇటీవల ఒకే పెళ్లి వేడుకకు కలిసి హాజరయ్యారు.
ఏషియన్ సినిమాస్ నిర్మాత సునీల్ నారంగ్ కుమార్తె సిమ్రాన్ నారంగ్కు వివాహం జరగగా, శనివారం హైదరాబాద్లో రిసెప్షన్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి చిరంజీవి, నాగార్జున సహా పలువురు ప్రముఖ సెలబ్రిటీలు హాజరయ్యారు.
మాజీ కపుల్స్ నాగచైతన్య, సమంత విరివిగా వారి వారి జంటలతో మరోసారి ఒకే వేదికపైకి వచ్చారు. అందుకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
ఈ కార్యక్రమానికి సమంత తన భర్త రాజ్ నిడిమోరు చేయి పట్టకొని కనిపించగా.. మరోవైపు అక్కినేని నాగార్జున, అమలతో కలిసి హీరో నాగచైతన్యతో పాటు అతని భార్య శోభితా దూళిపాళ కూడా జంటగా కనువిందు చేశారు. వీరంతా వధూవరులతో ఫొటోలకు ఫోజులిచ్చారు.
2010లో వచ్చిన హిట్ సినిమా 'యే మాయ చేసావే'లో కలిసి నటించిన సమంత, చైతన్యల పరిచయం ఆ తర్వాత ప్రణయంగా మారింది.
2017 అక్టోబర్లో గోవాలో వివాహం చేసుకునే ముందు చాలా ఏళ్లుగా ప్రేమించుకున్నారు. 2021లో సమంత, నాగచైతన్య ఇద్దరూ విడాకులు తీసుకున్నారు.