Samantha Name Change: పేరు మార్చుకుంటున్న సమంత.. కొత్త సినిమాలో కొత్త టైటిల్ కార్డ్..!

Samantha Name Change: సమంత రుత్ ప్రభు ప్రస్తుతం కెరీర్లోనే కాదు..వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా కొత్త దశను..ఆస్వాదిస్తోంది. ఒకప్పుడు టాలీవుడ్లో టాప్ హీరోయిన్గా.. వెలుగొందిన సమంత.. ఇప్పుడు నటిగా మాత్రమే కాకుండా నిర్మాతగా కూడా తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంటోంది. ఇటీవల ఆమె సొంత బ్యానర్ ప్రారంభించి.. తొలి సినిమా శుభంతోనే మంచి పేరు సంపాదించుకుంది.
సమంత జీవితంలో ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొని వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. అక్కినేని నాగచైతన్యతో ప్రేమ, వివాహం, ఆ తర్వాత విడాకులు… ఇవన్నీ ఆమెను మానసికంగా బలహీనపరిచినప్పటికీ.. ఆమె వాటి నుంచి త్వరగానే పుంజుకుంది.. విడాకుల తర్వాత ఆమె తన పేరులోని అక్కినేని అనే ఇంటిపేరును తొలగించి..మళ్లీ సమంత రుత్ ప్రభుగా కొనసాగుతూ వచ్చింది.
ఇటీవల సమంత.. ప్రముఖ దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరుని వివాహం చేసుకొని.. ఇప్పుడు మరో కొత్త జీవితం ప్రారంభించింది. ప్రస్తుతం వీరిద్దరి భాగస్వామ్యంలో రూపొందుతున్న సినిమా మా ఇంటి బంగారం త్వరలోనే విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది.
ఈ సినిమా కారణంగానే సమంత పేరు మార్పు వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి. సినిమా టైటిల్ కార్డులో ఆమె పేరు సమంత నిడిమోరుగా కనిపించబోతుందా.. అనే చర్చ సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. పెళ్లి తర్వాత భర్త ఇంటిపేరును తన పేరుతో కలపడం సహజమేనని అభిమానులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
‘మా ఇంటి బంగారం’ సినిమా ఒక ఫ్యామిలీ, యాక్షన్, డ్రామాగా తెరకెక్కుతోంది. నందినీ రెడ్డి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ సినిమాలో సమంత కొత్త కోణంలో కనిపించబోతుందని సమాచారం. ఈ సినిమాను సమంత సొంత బ్యానర్ ట్రాలాలా మూవింగ్ పిక్చర్స్పై రాజ్ నిడిమోరు, హిమాంక్ దువ్వూరు కలిసి నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి సంతోష్ నారాయణన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.