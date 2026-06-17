Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Samantha Net Worth: 16 ఏళ్ల కెరీర్.. కోట్ల రెమ్యునరేషన్.. సమంత మొత్తం ఆస్తులు ఎంత?

Samantha Net Worth: 16 ఏళ్ల కెరీర్.. కోట్ల రెమ్యునరేషన్.. సమంత మొత్తం ఆస్తులు ఎంత?

Written ByVishnupriya
Published: Jun 17, 2026, 09:04 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 09:04 PM IST

Samantha Lifestyle: చెన్నైలో జన్మించిన సమంత చదువుకునే రోజుల్లోనే మోడలింగ్ రంగంలో అడుగుపెట్టింది. ఆ తర్వాత ఏ మాయ చేశావే సినిమాతో హీరోయిన్‌గా పరిచయమై తొలి చిత్రంతోనే భారీ విజయాన్ని అందుకుంది. అనంతరం దూకుడు, ఈగ, అత్తారింటికి దారేది,  మనం, సన్నాఫ్ సత్యమూర్తి,  రంగస్థలం, మహానటి,  ఓ బేబీ వంటి చిత్రాలతో స్టార్ హీరోయిన్‌గా ఎదిగింది.

Samantha Lifestyle1/6

సమంత ఆస్తులు

తెలుగు, తమిళ భాషల్లో అగ్రనాయికగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న సమంత, ఓటీటీ ప్రపంచంలోనూ తన ప్రతిభను నిరూపించుకుంది. ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 2 వెబ్ సిరీస్‌లో ఆమె నటనకు దేశవ్యాప్తంగా ప్రశంసలు లభించాయి. అలాగే  పుష్ప చిత్రంలోని  ఊ అంటావా  పాటతో పాన్ ఇండియా స్థాయిలో మరింత క్రేజ్ సంపాదించింది.  

Samantha Remuneration2/6

సమంత సంపద

సినిమా కెరీర్‌లో సాధించిన విజయాలతో పాటు సమంత భారీ స్థాయిలో సంపదను కూడబెట్టినట్లు సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. వివిధ మీడియా కథనాల ప్రకారం ఆమె నికర ఆస్తుల విలువ రూ.100 కోట్ల నుంచి రూ.125 కోట్ల మధ్య ఉండవచ్చని అంచనా. ప్రస్తుతం ఒక్కో సినిమాకు రూ.3 కోట్ల నుంచి రూ.5 కోట్ల వరకు పారితోషికం అందుకుంటున్నట్లు సమాచారం.  

Samantha Income3/6

సమంత ఆదాయం

సినిమాలతో పాటు బ్రాండ్ ఎండార్స్‌మెంట్లు కూడా ఆమె ఆదాయంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. పలు ప్రముఖ సంస్థలకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా వ్యవహరించిన సమంత ప్రకటనల ద్వారా కూడా గణనీయమైన ఆదాయాన్ని పొందుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆమెకు ఉన్న పాన్ ఇండియా గుర్తింపు కారణంగా ప్రముఖ కంపెనీలు ఆమెతో కలిసి పనిచేయడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నాయి.  

Samantha Wealth4/6

సమంత రెమ్యునరేషన్

నటనతో పాటు వ్యాపార రంగంలోనూ సమంత తన ముద్ర వేస్తోంది. నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించి కంటెంట్ క్రియేషన్ రంగంలోకి అడుగుపెట్టిన ఆమె, ప్రస్తుతం మా ఇంటి బంగారం చిత్రాన్ని నిర్మిస్తోంది. ఫ్యాషన్, పెర్ఫ్యూమ్ రంగాల్లో కూడా వ్యాపారాలు నిర్వహిస్తూ తన ఆదాయ వనరులను విస్తరించుకుంది.  

Samantha Assets5/6

సమంత లైఫ్ స్టైల్

రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలోనూ సమంత పెట్టుబడులు పెట్టినట్లు సమాచారం. హైదరాబాద్, ముంబై, చెన్నై నగరాల్లో విలువైన ఆస్తులు ఉన్నాయని ప్రచారం జరుగుతోంది. అలాగే ఆమె వద్ద పలువురు సెలబ్రిటీల మాదిరిగానే ఖరీదైన లగ్జరీ కార్ల కలెక్షన్ కూడా ఉందని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.  

Samantha Net Worth6/6

సమంత లగ్జరీ కార్లు

కెరీర్‌లో ఎన్నో ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ సమంత తన ప్రయాణాన్ని విజయవంతంగా కొనసాగిస్తోంది. హీరోయిన్‌గా మాత్రమే కాకుండా నిర్మాతగా, వ్యాపారవేత్తగా కూడా తనకంటూ ప్రత్యేక స్థానం ఏర్పరుచుకుంది. ప్రస్తుతం విడుదలకు సిద్ధమవుతున్న 'మా ఇంటి బంగారం' సినిమాతో మరో విజయాన్ని ఖాతాలో వేసుకోవాలని ఆమె అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు.

TAGS:
Samantha net worth
Samantha Assets
Samantha Wealth
Samantha Income
Samantha remuneration
Samantha Lifestyle
Samantha Properties

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Kannappa Re Release: జూన్ 27న మరోసారి థియేటర్లలోకి రానున్న కన్నప్ప
Kannappa Re Release1 hr ago
2
KT Rama Rao1 hr ago
3
tirumala1 hr ago
4
Bihar Srivari Temple2 hrs ago
5
Nalgonda3 hrs ago