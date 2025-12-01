English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Samantha Net Worth: రాజ్ ని పెళ్లి చేసుకున్న తరువాత సమంత ఆస్తి ఎంత ఉండబోతుందో తెలుసా..?

Samantha Net Worth: రాజ్ ని పెళ్లి చేసుకున్న తరువాత సమంత ఆస్తి ఎంత ఉండబోతుందో తెలుసా..?

Samantha Raj Nidimoru Combined Networth : సౌత్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో తన స్వయంకృషితో.. పెద్ద పేరు తెచ్చుకున్న నటి సమంత రూత్ ప్రభు. ఇటీవల ఆమె వ్యక్తిగత జీవితం.. సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చలకు దారితీసింది. నాగచైతన్యతో విడాకులు తీసుకున్న తర్వాత సమంతను చాలా కష్టాలు ఎదుర్కొంది. కానీ ఆ కష్టాలన్నింటినీ దాటి ఆమె మళ్లీ తన కెరీర్‌పై దృష్టిపెట్టింది. ఇక ఎప్పుడు రాజ్ ని పెళ్లి చేసుకుని మళ్లీ వార్తల్లో నిలిచింది..
 
సమంత ఈరోజు ఉదయం.. దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరుతో వివాహం చేసుకున్నట్లు ప్రకటించారు. ఇద్దరూ ఇషా యోగా సెంటర్‌లోని లింగ భైరవి ఆలయంలో సంప్రదాయంగా పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఈ ఫోటోలను సమంత స్వయంగా ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పంచుకున్నారు. ఈ జంట ఎంతో ఆనందంగా కనిపించి అభిమానులను సంతోషపరిచారు.

నాగచైతన్య తో విడాకుల సమయంలో ఆమె మానసిక ఒత్తిడిని ఎదుర్కొన్న సంగతి తెలిసిందే. అంతేకాక, ఆమె కొంతకాలం ఆటో ఇమ్యూన్ వ్యాధితో కూడా పోరాడింది. అయినప్పటికీ..ఆమె ధైర్యంగా నిలబడి ఆరోగ్యం.. కెరీర్‌లను మళ్లీ సరిచేసుకుంది.

మరో పక్క సమంత ఆస్తుల వివరాలు ఎప్పటికప్పుడు వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. వివిధ నివేదికల ప్రకారం, ఆమె నెట్ వర్త్ సుమారు 100 కోట్లు.. ఆమె ప్రతి సంవత్సరం 10–12 కోట్లు వరకు సంపాదిస్తున్నారు. సినిమాలు..బ్రాండ్ ప్రకటనలు..సోషల్ మీడియా ప్రమోషన్లు ఆమెకు పెద్ద ఆదాయం తీసుకొస్తాయి. ఒక ప్రకటనకు సమంత సుమారు 5 కోట్లు, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఒక పేడ్ పోస్ట్‌కు 20 లక్షలు తీసుకుంటుందట.  

ఆస్తుల విషయానికి వస్తే, ఆమె హైదరాబాద్‌లోని జూబ్లీ హిల్స్‌లో సుమారు 18 కోట్లు విలువైన ఒక అందమైన బంగ్లాలో నివసిస్తోంది. అదనంగా, నగరంలోనే 7.8 కోట్లు విలువైన డూప్లెక్స్ అపార్ట్‌మెంట్, అలాగే ముంబైలో 15 కోట్లు విలువైన సముద్రం ఎదురుగా ఉన్న 3BHK ఫ్లాట్ కూడా ఉంది.  

సమంతకు లగ్జరీ కార్లంటే ప్రత్యేకమైన ఇష్టం. ఆమె గ్యారేజీలో Audi Q7, Porsche Cayman GTS, Mercedes Benz G63 AMG, BMW 7-Series, Jaguar XF వంటి హైఎండ్ కార్లు ఉన్నాయి.  మొత్తం పైన సమంతకు వంద కోట్లు ఆస్తి ఉండగా మరోపక్క దర్శకుడు రాజ్ కి 85 కోట్ల వరకు ఆస్తి ఉంది. దీంతో పెళ్లయిన తర్వాత వీళ్లిద్దరి ఆస్తి కలిపి ప్రస్తుతం సమంతకు 185 కోట్ల ఆస్తి ఉంటుందని సమాచారం.

