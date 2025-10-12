Samantha: సమంత శుభారంభం.. సైలెంట్ గా ఉంటూనే అనుకున్నది సాధించా.. ఇక హ్యాపీగా జీవిస్తా అంటూ..

Samantha New Beginnings : సమంత ఫైనల్ గా అభిమానులకు శుభవార్త చెప్పింది. తను అనుకుంది చాలా సైలెంట్ గానే సాధించాను అని.. ఇక హ్యాపీగా జీవిస్తాను అంటూ.. ఫోటోలు షేర్ చేసింది. ప్రస్తుతం ఆమె పెట్టిన ఈ పోస్ట్ అభిమానుల్లో సంతోషాన్ని నింపుతోంది.. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
సమంత చాలా రోజులపాటు అనారోగ్యంతో బాధపడిన సంగతి తెలిసిందే. ఇక ఈ మధ్యనే ఆమె పూర్తిగా కోలుకుంది. ఈ క్రమంలో మళ్లీ సినిమాలతో బిజీ అవ్వడానికి ఎదురుచూస్తోంది ఈ హీరోయిన్.
మరోపక్క నిర్మాతగా కూడా శుభం సినిమా తీసి మంచి విజయం అందుకుంది. ఇక కొన్ని ఈవెంట్స్ లో పాల్గొంటూ తన అభిమానులకు దగ్గరగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఇంస్టాగ్రామ్ లో ద్వారా తరచూ తన జీవితంలో జరిగే అన్ని విషయాలను షేర్ చేస్తూ ఉంటుంది సమంత.
ఈ క్రమంలో తాజాగా సమంత ఇంస్టాగ్రామ్ లో షేర్ చేసిన ఒక పోస్ట్ అందరిని ఆకట్టుకుంటుంది. “నేను కోరుకుంది, కలగనింది చివరికి జరిగింది.. నేను సాధించాను. సైలెంట్ గా ఉంటూనే సాధించాను. ఇక జీవితాన్ని జీవించవచ్చు..” అంటూ తను గెలుచుకున్న బెస్ట్ యాక్టర్.. నెక్సా అవార్డుతో పాటు తన ఇల్లు ఫోటోలు కూడా షేర్ చేసింది. అలానే కొన్ని జిమ్ ఫోటోలు కూడా షేర్ చేసింది..
మరి సమంత కొత్త ఇల్లు కొనిందా.. లేకపోతే తనకు వచ్చిన అవార్డు గురించి ఇలా పెట్టిందా.. లేదా జిమ్ లో వర్క్ అవుట్ చేసి ఆరోగ్యంగా బయటపడ్డాను అన్న అభిప్రాయంతో ఈ పోస్ట్ పెట్టిందా అనేది తెలియదు కానీ.. సమంత పెట్టిన క్యాప్షన్ కి మాత్రం అభిమానులు ఆనందపడుతున్నారు.
మరోపక్క సమంత దర్శకుడు రాజ్ తో ప్రేమలో ఉంది అన్న ఒక వార్త ఎన్నో రోజుల నుంచి వైరల్ అవుతూ ఉంది. ఈ విషయం గురించి సమంత ఎప్పుడు బయటపడుతుంది అని కూడా అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్నారు.