Samantha: రాజ్ నిడిమోరుని హగ్ చేసుకుని మరి.. తన ప్రేమను ఫైనల్ గా బయటపెట్టిన సమంత..

Samantha Official Post: సమంత, దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరు ప్రేమలో ఉన్నారు అన్న వార్త ఎన్నో రోజుల నుంచి వైరల్ అవుతుంది. అయితే ఈ విషయంపై ఇప్పటివరకు ఇద్దరు కూడా క్లారిటీ ఇవ్వలేదు.. కానీ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసిన ఫోటోని బట్టి ఫైనల్ గా సమంత తమ ప్రేమపై క్లారిటీ ఇచ్చేసింది..
రాజ్ నిడిమోరుతో సమంత డైరెక్టర్ రాజ్ నిడిమోరుతో డేటింగ్ ప్రచారం వేళ ఇన్స్టాలో సమంత ఆసక్తికర పోస్ట్ పెట్టారు. ఈ పోస్టుతో సమంత తన ప్రేమ గురించి క్లారిటీ ఇచ్చేసింది అని అభిమానులు సంబరపడిపోతున్నారు.
నాగచైతన్యను పెళ్లి చేసుకున్న సమంత.. మూడు సంవత్సరాల తరువాత అభిప్రాయ భేదాల వల్ల విడిపోయిన సంగతి తెలిసిందే. ఇక ఆ తరువాత నాగచైతన్య.. శోభితను పెళ్లి చేసుకున్నారు. అయితే సమంత మాత్రం ఇంకా పెళ్లి చేసుకోలేదు.
కొన్ని రోజుల నుంచి సమంత దర్శకుడు రాజ్తో ప్రేమలో ఉంది అన్న వార్తలు మాత్రం తెగ వినిపిస్తూ వచ్చాయి. ఎందుకు తగ్గట్టుగానే వీరిద్దరూ కలిసి ఉండే ఫోటోలు సమంత ఎన్నో షేర్ చేసింది. కానీ ఎప్పుడూ కూడా తమ ప్రేమ గురించి మాట్లాడలేదు.
ఈ క్రమంలో తాజాగా సమంత ఓ ఈవెంట్ సందర్భంగా దిగిన ఫొటోలను షేర్ చేశారు. ఇందులో సామ్, రాజ్ క్లోజ్ గా ఉన్న ఫొటో కూడా ఉంది. గత ఏడాదిన్నరగా తన జీవితంలో కొన్ని బోల్డ్ డెసిషన్లు తీసుకున్నానని, అందుకు కృతజ్ఞతగా ఉన్నట్లు ఆమె రాసుకొచ్చారు.
ముఖ్యంగా సమంత ఈ ఫోటోలలో రాజ్ ని కౌగిలించుకొని మరి కనిపించింది.దీంతో రాజ్తో తన బంధాన్ని ఆమె బహిరంగంగానే ప్రకటించారని బాలీవుడ్ వర్గాలు కోడై కూస్తున్నాయి.