English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Samantha: భర్తకు ముద్దు పెడుతూ.. ఉదయాన్నే బెడ్ పైన సమంత.. ఫోటోలు వైరల్..!

Samantha: భర్తకు ముద్దు పెడుతూ.. ఉదయాన్నే బెడ్ పైన సమంత.. ఫోటోలు వైరల్..!

Samantha latest Photos : ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో సమంత పేరు మరోసారి ట్రెండింగ్‌లోకి వచ్చింది. ఉదయం లేవగానే బెడ్‌పై ఉన్న ఫోటోలు.. భర్తతో కలిసి ముద్దు పెట్టుకున్నట్లు కనిపించే పిక్స్ నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ ఫోటోలు చూసిన అభిమానులు ఆశ్చర్యపోతూ.. అదే సమయంలో ఆనందంగా స్పందిస్తున్నారు.
 
1 /5

సమంత ప్రస్తుతం ప్రొఫెషనల్‌గా.. పర్సనల్‌గా కూడా మంచి ఫేజ్‌లో ఉంది. కొద్దిరోజుల వరకు సినిమాల విషయంలో కాస్త స్లోగా కనిపించినా.. ఇప్పుడు మళ్లీ ఫుల్ స్పీడ్‌లో ముందుకెళ్తోంది. త్వరలోనే ఆమె మా ఇంటి బంగారం చదివిన సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. 

2 /5

ఈ సినిమాపై ఇప్పటికే మంచి అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. అంతేకాదు..నటిగా మాత్రమే కాకుండా నిర్మాతగా కూడా సమంత కొత్త ప్రయాణం మొదలుపెట్టినట్లు సమాచారం.  

3 /5

వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా ఆమె చాలా హ్యాపీగా ఉందని తాజాగా వచ్చిన ఫోటోలు చూస్తే అర్థమవుతోంది. సమంత ఇటీవల రాజ్ నిర్మూలిని పెళ్లి చేసుకుని కొత్త జీవితం ప్రారంభించిన సంగతి తెలిసిందే. పెళ్లి తర్వాత ఇద్దరూ కలిసి విహారయాత్రలు చేస్తూ, వివిధ ప్రాంతాలు తిరుగుతున్నారు. ఈ సమయంలో తీసుకున్న ఫోటోలను సమంత సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయడంతో అవి వైరల్ అయ్యాయి.

4 /5

ఆ ఫోటో డంప్‌లో ఒక ఫోటో ప్రత్యేకంగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. అందులో సమంత, రాజ్ ఇద్దరూ ముద్దు పెట్టుకునేలా ముఖాలు దగ్గరగా పెట్టుకొని కనిపించారు. మరో ఫోటోలో ఉదయం లేవగానే బెడ్‌పై కూర్చుని చిరునవ్వుతో సమంత కనిపించడం అభిమానులను మరింత ఆకట్టుకుంది. చాలా నేచురల్‌గా, హ్యాపీగా ఉన్న ఈ పిక్స్ చూసి ఇదే నిజమైన ఆనందం..అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

5 /5

ఇవి మాత్రమే కాకుండా, ఇద్దరూ కలిసి ఉన్న మరికొన్ని ఫోటోలు కూడా నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. సింపుల్ లుక్స్‌లోనూ సమంత ఎంత అందంగా ఉంటుందో మరోసారి నిరూపించింది.

Samantha cute couple photos Samantha romantic morning pics Samantha bed selfie viral Samantha new Instagram photos Samantha love life updates

Next Gallery

Vijay Rashmika: విజయ్ దేవరకొండ.. రష్మిక మందన్నల పెళ్లిపై బిగ్ న్యూస్! ముహూర్తం ఏ రోజు? వెన్యూ ఎక్కడంటే?