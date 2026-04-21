  Samantha Ruth Prabhu: తప్పు నేను చేయలేదు, నా పెళ్లికి 100 శాతం న్యాయం చేశా.. చైతన్యతో బంధం గురించి సమంత

Samantha Ruth Prabhu: తప్పు నేను చేయలేదు, నా పెళ్లికి 100 శాతం న్యాయం చేశా.. చైతన్యతో బంధం గురించి సమంత

Samantha divorce: టాలీవుడ్‌లో ఒకప్పుడు అత్యంత పాపులర్ జంటగా నిలిచిన సమంత.. నాగ చైతన్య ప్రేమ కథ, పెళ్లి, తర్వాత విడాకులు ఇప్పటికీ ప్రేక్షకుల మధ్య ఇంట్రెస్టింగ్ గానే మిగిలిపోయాయి. వీరి గురించి వచ్చిన ప్రతి వార్త కూడా సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అవుతుంటుంది. తాజాగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో సమంత చేసిన వ్యాఖ్యలు మరోసారి ఈ విషయాన్ని హాట్ టాపిక్‌గా మార్చాయి.
సమంత.. నాగచైతన్య మొదటగా కలిసి నటించిన సినిమా ఏ మాయ చేశావే. ఈ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో ఇద్దరి మధ్య మంచి పరిచయం ఏర్పడి, అది క్రమంగా ప్రేమగా మారింది. కొన్నేళ్ల పాటు డేటింగ్ చేసిన తర్వాత, ఇద్దరూ కుటుంబ సభ్యుల అంగీకారంతో 2017లో గోవాలో ఘనంగా వివాహం చేసుకున్నారు. హిందూ మరియు క్రైస్తవ సంప్రదాయాల ప్రకారం జరిగిన ఈ పెళ్లి అప్పట్లో చాలా ప్రత్యేకంగా నిలిచింది.

పెళ్లి తర్వాత ఈ జంట హైదరాబాద్‌లో కలిసి జీవితం ప్రారంభించారు. వారి రోజువారీ జీవితం, చిన్న చిన్న సంతోషాల క్షణాలను సోషల్ మీడియాలో అభిమానులతో పంచుకునేవారు. చూసిన వారికి ఈ జంట చాలా ఆనందంగా, సంతోషంగా జీవిస్తున్నట్టే కనిపించింది. కానీ కొంతకాలానికే వీరి మధ్య అభిప్రాయ భేదాలు మొదలయ్యాయని వార్తలు వచ్చాయి.

సోషల్ మీడియాలో సమంత తన పేరులో ఉన్న “అక్కినేని” అనే ఇంటి పేరును తొలగించడం, ఇద్దరూ ఒకరిని ఒకరు అన్‌ఫాలో అవడం, కలిసి ఉన్న ఫోటోలను డిలీట్ చేయడం వంటి చర్యలు ఈ వార్తలకు మరింత బలం ఇచ్చాయి. చివరకు 2021లో ఇద్దరూ పరస్పర అంగీకారంతో విడాకులు తీసుకుంటున్నట్టు ప్రకటించారు. అయితే ఈ నిర్ణయానికి అసలు కారణం ఏమిటి అనేది ఇప్పటికీ స్పష్టంగా బయటకు రాలేదు.

విడాకుల తర్వాత ఇద్దరూ తమ తమ జీవితాల్లో ముందుకు సాగారు. సమంత ఆరోగ్య సమస్య అయిన మయోసైటిస్ నుంచి కోలుకుని తిరిగి తన కెరీర్‌పై దృష్టి పెట్టింది. మరోవైపు నాగచైతన్య తన వ్యక్తిగత జీవితంలో కొత్త అధ్యాయం ప్రారంభించాడు. ఇద్దరూ తమ తమ పనుల్లో బిజీగా కొనసాగుతున్నారు.

కొద్ది రోజుల క్రితం.. ఒక ఇంటర్వ్యూలో సమంత మాట్లాడుతూ తన నిర్ణయాల గురించి క్లారిటీ ఇచ్చింది. “నా పెళ్లికి నేను పూర్తిగా న్యాయం చేశాను. కానీ అది సక్సెస్ కాలేదు. అందుకే విడిపోవాల్సి వచ్చింది” అని ఆమె చెప్పింది. విడాకుల తర్వాత వచ్చిన విమర్శల గురించి కూడా ఆమె స్పందించింది. తాను ఏ తప్పు చేయలేదని, తన జీవితాన్ని తన ఇష్టానుసారం ముందుకు తీసుకెళ్లే హక్కు తనకు ఉందని తెలిపింది.

ప్రత్యేకంగా పుష్ప: ది రైజ్ సినిమాలో చేసిన “ఊ అంటావా మావా” పాట గురించి కూడా ఆమె మాట్లాడింది. ఆ సమయంలో చాలామంది ఈ పాట చేయొద్దని చెప్పినా, తనకు ఆ పాట నచ్చడంతోనే చేసింది అని చెప్పింది. తన నిర్ణయం మీద ఎలాంటి పశ్చాత్తాపం లేదని కూడా చేసింది.

