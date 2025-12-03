Samantha: ఫుడ్ తినకుండా ఉండగలను కానీ సెక్స్ లేకుండా ఉండలేను.. పెళ్లి వేళ సమంత కామెంట్స్ వైరల్

Samantha Viral Video: సమంత, దర్శకుడు రాజ్ నిన్న పెళ్లి బంధంతో ఒకటైన సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో.. సమంత ఫుడ్ గురించి అలానే సెక్స్ గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్ అవుతూ అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి. ఇంతకీ సమంత ఈ రెండిటి గురించి తన అభిప్రాయాన్ని ఏమని చెప్పింది అనే విషయాన్ని వెళితే..
సమంత గత కొద్ది రోజులగా తన పర్సనల్ లైఫ్ ద్వారా తరచు వార్తల్లో నిలుస్తూ వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఈ హీరోయిన్ దర్శకుడు రాజ్ తో ప్రేమలో ఉంది అన్న వార్త ఎన్నో రోజుల నుంచి వినిపిస్తూ వచ్చింది. ఇక వీటికి చెక్ పెడుతూ పెళ్లితో ఒకరయ్యారు ఇద్దరు.
డిసెంబర్ ఒకటి మధ్యాహ్నం పెళ్లి ఫోటోలు షేర్ చేసి.. తమ ఇద్దరి రిలేషన్షిప్ ని అధికారికంగా ప్రకటించేసింది.. ఇక అప్పటినుంచి సోషల్ మీడియాలో వీళ్లిద్దరు ఫోటోలు వైరల్ అవుతూ.. సమంతకు శుభాకాంక్షలు వెలువెత్తుతున్నాయి.
సమంత పెళ్లి వేల సోషల్ మీడియాలో మరో వీడియో కూడా వైరల్ అవుతూ అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. ఈ వీడియోలో మీరు ఫుడ్ లేకుండా ఉంటారా లేకపోతే సెక్స్ లేకుండా ఉంటారా అని సమంతను అడగగా.. వెంటనే సమంత ఫుడ్ లేకుండా ఉంటాను అని చెప్పేసింది..
అంటే ఫుడ్ లేకుండా అయినా ఉండగలను కానీ సెక్స్ లేకుండా ఉండలేను అని డైరెక్ట్ గానే చెప్పింది సమంత. ఇక సమంత ఇలా చెప్పింది అంటూ ఈ వీడియోని సమంత పెళ్లి వేళ వైరల్ చేస్తున్నారు.
అయితే సమంత ఈ మాటలు చెప్పింది ఈ మధ్యకాలంలో కాదు. కొద్ది నెలల క్రితమే ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఈ మాటలు చెప్పింది సమంత. అయితే ఇది ఇప్పుడు జరిగిన సంఘటన అంటూ చాలామంది షేర్ చేస్తూ ఉండగా.. ఆ వీడియో కాస్త వైరల్ గా మారింది.