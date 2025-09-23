English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Samantha: సమంతకు మూడో నెలల ప్రెగ్నెన్సీ…అందుకే సినిమాలకు దూరంగా..!

Samantha Personal Life : సమంత గురించి ప్రత్యేక పరిచయాలు అవసరం లేదు. సమంత గురించి చిన్న వార్త కూడా పెద్దగా వైరల్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో తాజాగా సమంత ఫోటోలు కొన్ని వైరల్ అవుతూ.. ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి.. ఇంతకీ ఆ ఫోటోలు ఏమిటి అన్న విషయానికి వస్తే..
వరస సినిమాలు చేస్తూ.. అలానే వరసగా స్టార్ హీరోలతో నటిస్తూ.. ఎన్నో సంవత్సరాల పాటు తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో స్టార్ హీరోయిన్గా కొనసాగింది సమంత. 

అయితే ప్రస్తుతం మాత్రం సమంత సినిమాలకు దూరంగా ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. అది కేవలం ఆమె ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ చూపించడానికి.. తీసుకున్న సమయం అనేది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. 

ఈ క్రమంలో తాజాగా ఇంస్టాగ్రామ్ లో లో వైరల్ అవుతున్న ఫోటోలు మాత్రం ‌‌.. అందరినీ తెగ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం జెమిని అలానే చాట్ జిపిటి ట్రెండ్ విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. ఈ క్రమంలో సమంత 3వ నెల ప్రెగ్నెంట్ అంటూ కొన్ని ఫోటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి.   

ఇక ఈ ఫోటోలలో నిజంగానే సమంత బేబీ బంప్ ఉండడం..  ఈ ఫోటోలు నిజమైన ఫోటోలతో అస్సలు తేడా లేకపోవడం.. చూసి చాలామంది నిజంగానే సమంతకు మూడో నెల ప్రెగ్నెన్సీనా అంటూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. 

అంతేకాదు మరి కొంతమంది అందుకే సమంత సినిమాలకు దూరంగా ఉందా అని కూడా ఆ ఫోటోలో కింద కామెంట్  పెడుతున్నారు. మొత్తం పైన ఈ ఏఐ ఫోటోలు చూస్తుంటే అసలు ఏది నిజం, ఏది అబద్దమో తెలియకుండా పోతుంది అనేది మాత్రం జగమెరిగిన సత్యం.

