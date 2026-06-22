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Samantha Pregnancy: సమంత ప్రెగ్నెన్సీని అధికారికంగా ప్రకటించిన మా ఇంటి బంగారం దర్శకురాలు నందినీ రెడ్డి!

Written ByVishnupriya
Published: Jun 22, 2026, 05:38 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 05:38 PM IST

Samantha Pregnancy:టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ సమంత గురించి గత కొద్ది రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో ఓ వార్త వైరల్ అవుతోంది. సమంత గర్భవతి అని, త్వరలోనే తన మొదటి బిడ్డకు జన్మనివ్వబోతుందని ప్రచారం జరిగింది. అయితే ఈ వార్తలపై ఇప్పటి వరకు సమంత లేదా రాజ్ నిడిమోరు అధికారికంగా స్పందించలేదు. కానీ తాజాగా 'మా ఇంటి బంగారం' దర్శకురాలు నందినీ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలు ఈ వార్తలకు మరింత బలం చేకూర్చాయి.

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సమంత

సమంతకు అలానే దర్శకురాలు నందిని రెడ్డికి ఉన్న స్నేహ సంబంధం అందరికీ తెలిసిందే. ఈ మధ్యనే మా ఇంటి బంగారం ప్రమోషన్స్ లో భాగంగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన నందినీ రెడ్డి, సమంత జీవితంలో ఇది చాలా అందమైన దశ అని అన్నారు. ఆమె గర్భం దాల్చిన సమయం, అదే సమయంలో మా ఇంటి బంగారం' సినిమా విజయవంతం కావడం ఎంతో ఆనందంగా ఉందని పేర్కొన్నారు. దీంతో సమంత ప్రెగ్నెన్సీపై వస్తున్న వార్తలు నిజమేననే చర్చ మొదలైంది.  

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సమంత ప్రెగ్నెన్సీ

ఇటీవల 'మా ఇంటి బంగారం' విజయోత్సవ వేడుకల్లో సమంత కనిపించిన వీడియోలు, ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. వాటిలో ఆమె బేబీ బంప్ కనిపించిందంటూ అభిమానులు కామెంట్లు చేశారు. అయితే ఆ కార్యక్రమంలో తాను ధరించిన దుస్తులను సమంత ప్రత్యేకంగా ఎంపిక చేసుకుందని నందినీ రెడ్డి తెలిపారు.  

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మా ఇంటి బంగారం

సమంత, రాజ్ నిడిమోరు మాత్రం ఇప్పటి వరకు ఈ విషయంపై ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. అయితే వీరికి సన్నిహితంగా ఉన్నవారు మాత్రం ఈ ప్రత్యేకమైన సమయాన్ని ఇద్దరూ ఎంతో ఆనందంగా గడుపుతున్నారని చెబుతున్నారు. వ్యక్తిగత జీవితాన్ని ప్రైవేట్‌గా ఉంచాలని సమంత కోరుకుంటున్నట్లు సమాచారం.  

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సమంత బేబీ బంప్

ఇక సమంత కెరీర్ విషయానికి వస్తే, ఇటీవల విడుదలైన 'మా ఇంటి బంగారం' సినిమాతో ఆమె మరోసారి ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. జూన్ 18న విడుదలైన ఈ చిత్రానికి మంచి స్పందన లభిస్తోంది. కుటుంబ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్న ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి వసూళ్లు సాధిస్తోంది.  

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సమంత తల్లి కాబోతోంది

సినిమా మూడో రోజు భారతదేశంలో సుమారు రూ.10 కోట్లకు పైగా నెట్ కలెక్షన్లు సాధించినట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. తొలి మూడు రోజుల్లోనే రూ.23 కోట్లకు పైగా నెట్ వసూళ్లు రాబట్టి విజయవంతంగా దూసుకెళ్తోంది. ఈ సినిమాలో సమంతతో పాటు గుల్షన్ దేవయ్య, దిగంత్ మంచాలే కీలక పాత్రల్లో నటించారు.ఒకవైపు సినిమా విజయం, మరోవైపు ప్రెగ్నెన్సీ వార్తలు.. ఇలా సమంత ప్రస్తుతం వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన జీవితాల్లో సంతోషకరమైన దశను ఆస్వాదిస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. అయితే అభిమానులు మాత్రం సమంత నుంచి అధికారిక ప్రకటన కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

TAGS:
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