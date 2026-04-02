Samantha: సమంత ప్రెగ్నెంట్..భర్త రాజ్ తో వైరల్ అవుతున్న వీడియో!

Samantha Pregnancy: ఈ మధ్య సమంత..ఎయిర్పోర్ట్లో కనిపించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో భారీగా వైరల్ అయింది. ముఖ్యంగా ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఈ వీడియో చక్కర్లు కొడుతూ అనేక చర్చలకు.. దారితీసింది. ఆ వీడియోలో సమంత సాధారణంగా పుల్కా స్టైల్ డ్రెస్లో కనిపించింది. అయితే నెటిజన్లు ఆమె లుక్పై విభిన్నంగా స్పందిస్తున్నారు.
సమంత..ఎయిర్పోర్ట్లో కనిపించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో భారీగా వైరల్ అవుతోంది. కొంతమంది యూజర్లు ..సమంత మంగళసూత్రం చాలా బాగుంది..అని ప్రశంసలు చేస్తుంటే..మరికొందరు ఆమె డ్రెస్ కారణంగా సమంత ప్రెగ్నెంట్ అయి ఉండొచ్చా?.. అంటూ అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
వీడియోలో ఆమె కాస్త డిఫరెంట్.. కనిపించడం వల్ల ఈ రూమర్స్ మరింత వేగంగా వ్యాపించాయి. సోషల్ మీడియాలో ఇలాంటి కామెంట్లు పెద్ద ఎత్తున కనిపించడంతో.. ఈ విషయం ట్రెండింగ్ టాపిక్గా మారింది.
అయితే ఈ రూమర్లకు సంబంధించి ఇప్పటివరకు సమంత లేదా ఆమె కుటుంబ సభ్యులు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. సమంత.. రాజ్ నిడిమోరు డిసెంబర్ 1, 2025న కోయంబత్తూరులోని లింగ భైరవి ఆలయంలో వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ పెళ్లి చాలా సింపుల్గా, ఆధ్యాత్మిక పద్ధతిలో జరిగింది.
కొన్ని సోషల్ మీడియా పోస్టుల.. ఫోరమ్లలో సమంత 2026లో తన మొదటి బిడ్డకు జన్మనివ్వబోతుందని కూడా ప్రచారం జరిగింది. కొందరు అయితే మే 2026లో డెలివరీ డేట్ అంటూ కూడా ఊహాగానాలు పంచుకున్నారు.
కానీ సమంతపై వస్తున్న ప్రెగ్నెన్సీ వార్తలు ప్రస్తుతం కేవలం సోషల్ మీడియాలో వచ్చిన రూమర్స్ మాత్రమే. అధికారికంగా ఏ సమాచారం లేకపోవడంతో వీటిని నమ్మడం కష్టం. అభిమానులు కూడా ఈ విషయంపై స్పష్టత వచ్చే వరకు వేచి చూడటం మంచిది.